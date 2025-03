ERR Washingtonis: sõjaveteranid pole rahul, kuidas Trumpi valitsus neid kohtleb

Ameerika Ühendriikide pealinnas Washingtonis on meeleavaldused muutunud juba igapäevaseks. Reedel kogunesid linna südamesse tuhanded veteranid, sest nad pole rahul, kuidas president Donald Trumpi administratsioon kohtleb riiki teeninud sõjaveterane.

Elon Muski juhitud valitsuse tõhususe osakond on kärpekääridega jõudnud ka USA veteranide ministeeriumini.

Amet pakub miljonitele sõjaveteranidele sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuseid. Plaani järgi koondataks suve jooksul aga viiendik ministeeriumi töötajatest.

"Ei saa lihtsalt koondada 83 000 inimest veteranide ministeeriumist ja eeldada, et veteranid ei saa pahaseks. Vähemalt 30 protsenti neist töötajatest on ise veteranid," ütles veteran Michael.

Võimalikud muudatused tekitavad veteranide seas muret ja ebakindlust juba praegu, sest on ebaselge, kuidas kärped hakkavad mõjutama veteranidele pakutavaid teenuseid ja toetusi.

"Mul on veteranidest sõpru, kes on mures tervishoiu ja selle kulude katmise pärast. Nad said sõjaväes veedetud aja jooksul vigastada. Nüüd nad aga ei tea, kas nende eest kantakse hoolt või mitte," lausus veteran Earney.

"Praegune administratsioon on pannud mind muretsema, et mu veteraniõigused lihtsalt hävitatakse. Muretsen sotsiaal- ja tervisekindlustusest ilmajäämise pärast," lausus veteran Jean.

Viimaste küsitluste põhjal mõistab 60 protsenti valijatest Muski kärped föderaalsektoris praegusel kujul hukka.

"Tal (Elon Muskil – L.K.) pole meie valitsusse asja. Ta võis ärimehena teha imelisi asju, kuid valitsus ei ole äri ja neid ei tohiks kunagi samamoodi juhtida," ütles Earney.

"See, mis toimub, pole lihtsalt õige. Ma ei räägi ainult Trumpist või Muskist, vaid kõigist, ka demokraatidest. Me vajame muutust oma riigis, ja nagu minu silt ütleb, inimesed muretsevad liialt ahnuse ja raha pärast. Ja nad ei keskendu sellele, miks meie riik alguse sai. Selle eesmärk oli anda inimestele vabadus ja lootus nii endale kui ka oma perele," lausus meeleavaldusel osalenud Kady.

"Nad tahavad kõigest lahti saada. See ei puuduta ainult veterane, nad kavatsevad... nad alandavad demokraatiat. Olin kunagi vabariiklane, aga kui ta (Donald Trump – L.K.) esimest korda kandideeris ja ma nägin, mida ta tegi, siis otsustasin hakata sõltumatuks valijaks," lausus veteran George.

Ministeerium on aga lubanud, et massiline koondamine ei mõjuta veteranidele pakutavaid toetusi ja teenuseid.