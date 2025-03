Jõgisool kontrolliti müüonite abil silla seisukorda

Ilmselt nii mõnigi sel nädalal üle Jõgisoo silla sõitnud autojuhtidest jäi mõttesse, mis veider kast see sillal on. Keda see küsimus siiani vaevab, siis võtke teadmiseks – esimest korda maailmas katsetati liikluseks avatud silla seisundit kosmilise kiirguse ehk müüonite abil.

"Need sünnivad atmosfääris, elavad 2,2 millisekundit ja liiguvad ligi valguse kiirusel. Need on laetud osakesed, nad lähevad kõigest läbi, ja kui need materjalist läbi lähevad, siis need kas kaotavad natuke oma energiat või siis murduvad. Ehk kui need sellest sillast läbi tulevad, siis toimub mingi murdumine, energiakadu. Meil on siin kokku neli kasti, millest umbes 20 000 osakest minutis läbi läheb," lausus GScani tootejuht Sander Sein.

Osakeste trajektooride analüüsides on võimalik öelda, millist materjali on kus kasutatud ja milline on silla seisukord, näiteks kas raudarmatuur on roostetama hakanud. Seda tehnoloogiat on testitud Inglismaal, aga Jõgisool kasutatakse seda maailmas esimest korda liikluseks avatud silla seisukorra hindamiseks.

"Senine teadmine, see on olnud probleem, see on olnud eksperthinnangute alusel. Üldjuhul valitakse olemasoleva silla lammutamine ja uue ehitamine," ütles transpordiameti teetaristu keskkonnahoiu koordinaator Tõnis Tagger.

Kuna uue silla rajamine on väga kallis, siis loodab amet testitava tehnoloogia abil leida optimaalsemaid lahendusi, et võimalikult palju säilitada remontides olemasolevaid konstruktsioone. Kui mõne aasta eest saadi tänu müüonitele pilt ette, mis peitub Paldiski endises tuumareaktoris, siis sama tehnoloogiat on testitud ka lennujaamas.

"See toimis, aga see on natuke aeglane, sest see kiirgus, mis maale tuleb, ei ole nii intensiivne ehk neid osakesi on natuke liiga vähe. Kui kahe minutiga suudame ära öelda materjali ja asja, siis see on lennujaama jaoks liiga aeglane," rääkis Sein.

Seina sõnul on müüontomograafia kasutusvõimalusi märksa enam, näiteks võiks seda kasutada tulevikus röntgeniaparaadi asemel.

Aga kui keegi nüüd loodab saada silla all seistes oma keha skaneeringu, siis seda ei ole mõtet proovida. Esiteks tuleb paigal seista tund aega, aga turvapatrull on kohal loetud minutitega.