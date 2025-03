Oluline pühapäeval, 16. märtsil, kell 11.50:

- Ukraina väed taandusid Sudžast;

- Venemaa ja Ukraina jätkasid vastastikku õhurünnakuid;

- Ukraina purustas õhurünnakuga Konkivski silla;

- Vene tuletõrjujad ei suutnud kahe päevaga Tuapse naftarafineerimistehast kustutada;

- Ukraina võttis kasutusse 1000-kilomeetrise lennuulatusega raketid;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit.

Ukraina väed taandusid Sudžast

Ukraina relvajõud teatasid pühapäeval Venemaa Kurski oblastis asuva Sudža linna mahajätmisest.

Ukraina üksused lahkusid Sudža linnast, et asuda soodsamatele positsioonidele, öeldakse Ukraina peastaabi pressiteates.

Staabi avaldatud Kurski oblasti operatsiooni ametlikul kaardil on Sudža märgitud Venemaa kontrolli all oleva asulana, mis on ametlik kinnitus Ukraina vägede linnast lahkumise kohta.

Mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) analüütikud olid juba varem teatanud Sudža hõivamisest venelaste poolt. Seejuures viitasid nad 12. märtsil avaldatud videokaadritele. Samuti uuendas 12. märtsil seireprojekt DeepState oma rindejoone kaarti, mis näitas, et Sudža ei ole enam Ukraina kaitseväe kontrolli all.

Vene-Ukraina sõja veterani, Ukraina relvajõudude reservmajori Oleksi Getmani sõnul võib Ukraina kaitseväe lahkumine Sudžast olla üks USA nõudmisi sõjas rahu saavutamiseks ehk osa Ukraina läbimõeldud taktikast.

Venemaa ja Ukraina jätkasid vastastikku õhurünnakuid

Venemaa ja Ukraina jätkasid õhurünnakuid teineteise vastu, teatasid mõlema poole esindajad pühapäeva varahommikul.

Vene kaitseministeerium teatas pühapäeval, et selle õhutõrjeüksused hävitasid Venemaa territooriumi kohal kokku 31 Ukraina drooni.

Neist 16 lasti alla Voroneži edelapiirkonna kohal, üheksa Belgorodi oblastis ning ülejäänud Rostovi ja Kurski oblasti kohal, teatas ministeerium sõnumirakenduses Telegram.

Ukraina võimud teatasid mitmest Venemaa droonirünnakust, sealhulgas Tšernihivi oblasti põhjaosas, kus tuletõrjujad pidid kustutama tulekahju kõrghoones, mis sai alguse Venemaa droonirünnakust, teatas Ukraina eriolukorra teenistus.

Ukraina meedia teatas plahvatustest pealinna Kiievi ümbruses pärast seda, kui Ukraina õhujõud hoiatasid droonirünnakute ohu eest Kiievile ja mitmetele teistele Kesk-Ukraina piirkondadele.

Ukraina tuletõrjujad Harkivi oblastis kustutamas Vene õhurünnakus tabamuse saanud hoonet. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Yevhen Titov

Pühapäeval varahommikul ei olnud ametlikku teavet Kiievi piirkonna kahjustuste kohta.

Vaherahu kehtestamine ei ole Ukrainas edasi liikunud, kuna Venemaa režiimijuht Vladimir Putin ütles neljapäeval, et toetab põhimõtteliselt Washingtoni ettepanekut sõlmida Ukrainaga 30-päevane relvarahu, kuid tema väed jätkavad võitlust, kuni mitmed olulised tingimused on täidetud. Ukraina on väljendanud valmisolekut vaherahu kehtestada.

Ukraina purustas õhurünnakuga Konkivski silla

Ukraina purustas lennukilt lastud raketiga Hersoni oblastis okupeeritud Oleški linna lähedal asuva Konkivski silla, mida Vene väed kavatsesid kasutada uueks pealetungiks.

"Täna, keskpäeva paiku, lakkas sild olemast," teatas laupäeval sotsiaalmeediagrupp "KHERSON Non Fake", mis postitas ka video silla purustamisest.

Sõjasündmusi kajastava sptsiaalmeediakonto OSINTechnical andmeil tulistas Ukraina õhuvägi Venemaa käes olevat silda hävitajalt MiG-29 lastud Prantsuse päritolu juhitava pommiga AASM.

Ukraina sõjavägi kontrollib Dnipro jõe paremkallast, Antonovski silda ja vasakut kallast kuni Konkivski sillani ja Konka jõeni, millest kaugemale jääb okupeeritud Oleški linn.

"Venelased püüavad pidevalt vasakkalda kaotatud osa tagasi vallutada ja me ei lase neil seda teha," teatasid Ukraina relvajõud veebruaris.

Enne sõda ja täiemahulise sissetungi alguses mängis see sild kuulsa Antonovski maanteesilla, mis sõja ajal samuti purustatid, omamoodi loogilise jätkuna.

Oleshki lähedal üle Konka jõe asuv sild on umbes 150 meetrit pikk.

See asub umbes kolme kilomeetri kaugusel Antonovski sillast, mille venelased enne piirkonnakeskuse vabastamist Ukraina vägede poolt õhku lasid.

Seda piirkonda peetakse "halliks tsooniks" ja see on Ukraina relvajõudude tulekontrolli all Dnipro kõrgemalt paremkaldalt. Detsembris sai teatavaks, et Hersoni piirkonnas asuvad Vene üksused on hakanud püüdma Dnipro jõge ületada, et luua seal uus sillapea.

Vene tuletõrjujad ei suutnud kahe päevaga Tuapse naftarafineerimistehast kustutada

Ukraina reedesest droonirünnakust Venemaal Krasnodari krais asuvas Tuapse naftatöötlemistehases süttinud tulekahju on kontrolli alla saadud, kuid pole veel kustutatud, teatas piirkonna administratsioon laupäeva hilisõhtul.

Tulekahju on hoitakse kontrolli all1250 ruutmeetri suurusel alal, teatas krai administratsioon sõnumirakenduses Telegram.

Tulekahju kustutab ligi 200 tuletõrjujat, teatasid Vene võimud.

Ukraina võttis kasutusse 1000-kilomeetrise lennuulatusega raketid

Ukraina on saanud oma relvastusse suure lennuulatusega tiibraketi Neptun, mis tabab sihtmärke kuni 1000 kilomeetri kaugusel ja on seda juba Venemaa vastu ka tõestanud, kirjutab USA väljaanne Forbes, mida vahendas Ukraina agentuur Unian.

"Me oleme saavutanud märkimisväärseid tulemusi," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski laupäeval. "Pika lennuulatusega Neptuni testiti ja seda kasutati edukalt lahingutes. Uus Ukraina rakett, tabab täpselt. Lennuulatus on tuhat kilomeetrit," lisas Zelenski.

Nn Pikk Neptun on täiendatud versioon Ukraina viiemeetrisest laevatõrje tiibraketist Neptun, mille abil uputati 2022. aasta aprillis Venemaa Musta mere laevastiku lipulaeva Moskva.

Pikk Neptun sisaldab rohkem kütust kui tavaline Neptun. Ukraina sõjainsenerid on selle viimaste aastate jooksul välja töötanud.

Kui Zelenski lubas hiljuti, et Ukraina suudab 2025. aastal toota 100 000 ühikut kauglaskemoona, viitas ta osaliselt Long Neptuunile, aga ka arvukatele kaugmaa kamikaze-droonidele, mis suudavad lennata rohkem kui 1600 kilomeetri kaugusele, et tabada sihtmärke sügaval Venemaa sees, märkis Forbes.

Zelenski viidatud Pika Neptuni edukas kasutamine oli tõenäoliselt 14. märtsil, kui Venemaal Tuapses sai tabamuse naftatöötlemistehast, mis asub umbes 480 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest. Rünnak Tuapse vastu oli viimane Ukraina rünnakute seeriast Venemaa naftatehastele, mis on viimase aasta jooksul pidanud vähendama oma tootmist 10 protsendi võrra.

The oil refinery in Tuapse, Krasnodar region, in Russia was struck 2 days ago by a jet-propelled missile. This footage, which includes sound, also confirms that the Russian refinery was hit by a missile carrying a warhead larger than the usual UAV.



It is suspected that this was… pic.twitter.com/Hx8kc3p933 — (((Tendar))) (@Tendar) March 15, 2025

Pikk Neptun on oluline relv, kuna tekitab rohkem kahju kui ründedroonid, millest osa on modifitseeritud sportlennukid, aitab Ukrainal vähendada sõltuvust USA-st ja Euroopast parema kaugründemoona tootmisel.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 894 240 (võrdlus eelmise päevaga +1400);

- tankid 10 325 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 21 478 (+20);

- suurtükisüsteemid 24 561 (+78);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1317 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1104 (+1);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 29 413 (+180);

- tiibraketid 3121 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 40 684 (+113);

- eritehnika 3777 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.