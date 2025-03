Leedu näeb IKEA Vilniuse poe põlengu taga Moskva karvast kätt

Leedu võimud alustasid 2024. aasta 9. mail IKEA põlengu kohta kohtueelset uurimist. Prokuratuur saatis nüüd juhtumi kohtusse.

"Süüdistus on allkirjastatud, juhtum saadeti Vilniuse ringkonnakohtusse. Süüdistused esitati kriminaalkoodeksi kolme paragrahvi alusel, milleks on terroriakti toimepanemine, terroristlikel eesmärkidel väljaõpe ja lõhkeaine ebaseaduslik omamine," ütles esmaspäeval organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni uurimise osakonna peaprokurör Artūras Urbelis.

Leedu võimud teatasid, et kahtlustavad tahtlikku süütamist. Võimud tuvastasid uurimise käigus, et kuriteo panid toime kaks alla 20-aastast inimest. Üks neist oli alaealine.

"Seetõttu selle inimese kohta üksikasju ei avaldata," ütles prokurör.

Leedu prokuratuur süüdistab süütamise korraldamises Venemaad. Urbelise sõnul on asjaga seotud Venemaa sõjaväeluure ja julgeolekujõud.

Leedu prokuratuur teatas, et Vene eriteenistused lõid organiseeritud terroristliku grupi, mis pidi panema toime kuritegusid Leedus ja Lätis.

Kuriteo uurimisel tegi Leedu koostööd Poola võimudega. Üks kahtlusalune on praegu Poolas ka vahi all. Mõlemad kahtlusalused on Ukraina kodanikud.