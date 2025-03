Oluline Ukrainas käivas sõjategevuses teisipäeval, 18. märtsil kell 7.20:

- Ukraina ründas okupeeritud Berdjanskit;

- Venemaa teatas 46 Ukraina drooni hävitamisest öö jooksul;

- Ukraina teatel püüavad Vene väed Harkivi oblastis kanda kinnitada;

Ukraina ründas okupeeritud Berdjanskit

Ukraina korraldas ööl vastu teisipäeva õhurünnaku Vene vägede okupeeritud Berdjanskile, kus sotsiaalmeedia postituste kohaselt puhke s suur tulekahju.

"Ukraina kamikaze-droonid tabasid Vene sõjaväe harjutusala Berdjanski lähedal, põhjustades tohutu tulekahju," kirjutas Visegrad24 ühismeediavõrgustikus X.

"Põleng Berdjanski piirkonnas. Pole selge, mis põleb, aga see on põlenud alates keskööst," kirjutas Vijesti.

"Okupeeritud Berdjansk. Tohutu tulekahju koos plahvatustega okupatsiooniväe harjutusala lähistel Novopetrivkas," edastas Gakruks.

Occupied Berdyansk. Military training ground.

Ukraina Zaporižžja oblasti koosseisu kuuluv Berdjansk paikneb Aasovi mere põhjarannikul ning asub rindejoonest rohkem kui 100 kilomeetri kaugusel.

Venemaa teatas 46 Ukraina drooni hävitamisest öö jooksul

Venemaa õhutõrjeüksused hävitasid ööl vastu teisipäeva 46 Ukraina drooni, suurem osa neist tabati Belgorodi oblasti kohal, väitis Vene kaitseministeerium.

Belgorodi oblastis tehti kahjutuks 41 drooni ja ülejäänud droonid Brjanski, Kurski ja Orjoli oblasti kohal, väitis Vene kaitseministeerium ühismeediakanalis Telegram edastatud teates.

Öises rünnakus sai vigastada üks inimene ja purustusi mitu maja, ütles Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov Telegramis.

Samuti Ukrainaga piirneva Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz ütles, et rünnakus vigastatute või kahjude kohta pole kohe teateid.

Ukraina rünnaku kohta kohe kommentaari ei andnud.

Ukraina on kinnitanud, et tema õhurünnakute sihtmärgiks Venemaa territooriumil on Moskva sõjategevuse jaoks võtmetähtsusega infrastruktuur ja sõjaväeobjektid. Venemaa on korraldanud Ukraina tsiviiltaristu, eriti energiaobjektide vastu lakkamatult pommirünnakuid alates sõja algusest kolm aastat tagasi.

Ukraina teatel püüavad Vene väed Harkivi oblastis kanda kinnitada

Vene väed üritavad Ukraina Harkivi oblastis edasi tungida, kusjuures on muutnud seal oma jalaväe taktikat, rääkis oblastis paiknevate Ukraina üksuste kõneisik.

"Venelased üritavad Harkivi oblastis ületada Oskoli jõge. Lisaks juurutab vaenlane droonide abil uudset taktikat," rääkis Harkivi operatiiv-taktikalise rühma pressiesindaja Pavel Šamšin.

Ta märkis, et Oskoli ületamise ajal saavad venelased Ukraina valduses oleva jõe paremale kaldale liikuda vaid jalaväerühmadena. See tähendab, et nad ei saa seal kasutada sõjaväetehnikat. Seetõttu järgneb vaenlase jalaväerühmale kaks drooni: üks on luure ja teine ​​rünnak.

Ukraina sõdurid maismaadrooniga. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

"Kui nende jalaväerühmadel õnnestub mingil viisil teisele kaldale pääseda, toetavad neid aktiivselt nii ründedroonid kui ka suurtükid. Väärib märkimist, et siin hakati kasutama üsna huvitavat taktikat, mis ei tulnud meile suure üllatusena, kuid põhimõtteliselt polnud nad seda varem teinud," rõhutas Šamšin.

"Kui näiteks nende jalaväerühm kohtab meie jalaväe vastupanu, kasutavad nad ründedrooni ja saavad luuredrooniga ka suurtükituld juhtida," lisas kõneleja.

Mis puudutab olukorda Voltšanski rajoonis, siis sealne rindejoon kulgeb mööda Voltšja jõge. Aeg-ajalt üritavad vaenlase rühmad ka seda ületada, kuid tulutultm ütles Šamšin..

"Tuvastame nende liikumise õigeaegselt ja niipea, kui see juhtub, kasutame kõiki olemasolevaid vahendeid nende hävitamiseks," rõhutas Šamšin.

Voltšanskist endast on alles vaid varemed. Küll aga on linnas olemas maa-alused kommunikatsioonid, mida vaenlane püüab kasutada oma jõudude ja ressursside kogumiseks.

"Neile meeldib seal keldritesse ronida, erinevatesse torudesse, aga me teeme kõik võimaliku, et kui nad torudesse ronivad, oleks meil nende jaoks juba oma "toru" olemas. Nüüd on olukord Voltšanskis kontrolli all, vaenlane pole edukas," rääkis Šamšin.