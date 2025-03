Viski tõrjub sake Jaapani turult välja

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et viski kinnitab Jaapani alkoholiturul kanda ning saketootjad muretsevad nüüd müügi pärast. Traditsioonilise Jaapani riisiveini tootjad üritavad kaotatud turuosa tagasi võita ning toovad turule uusi tooteid.

Jaapanlased on saket joonud alates kaheksandast sajandist. Siis uskusid jaapanlased, et riisivein peletab kurjad vaimud minema. Tänapäeval võitleb sake uue tondiga, kuna viski on jõudnud Jaapani turule.

Jaapan on tänapäeval suur viskimaa, aastatel 2015–2020 kasvas kodumaine viski müük ligi 50 protsenti. Jaapani alkoholisõbrad kulutasid 2023. aastal viski ostmisele 3,5 miljardit dollarit.

Saketootjate käsi käib aga üha halvemini ning firmade rahavoog väheneb. Alates 1970. aastatest on sake tarbimine langenud ligi 75 protsenti. Traditsiooniliste tootjate päästmiseks pidi lõpuks sekkuma keskvalitsus ning raskustes oleva tööstuse edendamiseks loodi kaubamärgisaadikute võrgustik. Eelmisel aastal lisati sake ka UNESCO maailmapärandi nimekirja, vahendas The Wall Street Journal.

Kohalikud ettevõtjad üritavad nüüd traditsioonilisele alkoholitööstusele elu sisse puhuda ja toovad turule uusi tooteid. Jaapanis sirgub nüüd uus saketootjate põlvkond.

"Me tahame austada traditsioone, aga ka luua asju, mida keegi pole kunagi varem näinud," ütles kohalik ettevõtja ja Jaapani saketootjate liidu asutaja Shuhei Okazumi

Ajaleht The Wall Street Journal toob aga välja, et saketootjaid ootab ees pikk ja raske võitlus. Viski on Jaapani joogikultuuris juba sügavalt juurdunud. Veel 2016. aastal oli Jaapanis 10 viskitehast, praegu on neid ligi 130.

Ka Jaapani vananev rahvastik tähendab teistsuguseid tarbimisharjumusi. Sake on kõrge suhkrusisaldusega jook ja tervisega seotud kaalutlused on paljude vanemaealiste alkoholitarbijate jaoks esikohal.