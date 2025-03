Elektrilevi taotleb uuesti kooskõlastust võrgutasu tõstmiseks

Konkurentsiamet põhjendas detsembri viimasel päeval taotluse tagasi lükkamist sellega, et Elektrilevi kui loomuliku monopoli hinnatõus ei arvesta tarbijate huvidega ning ettevõte saaks ka sisse ostetava võrguteenuse kulusid vähendada.

Elektrilevi teatel on hindade tõstmise vajaduse tinginud ülekandeteenuse sisseostuhindade tõus. Seejuures lähtub ettevõte endiselt hinnakirjast, mis kehtis möödunud aasta lõpuni ja millele järgnev taotlus jäi kooskõlastamata.

Ülekandeteenuse hinnatõusu tõttu jääb Elektrilevi teatel tariifist katmata ligikaudu 500 000 euro suurune kulu ettevõttele. Ettevõte märgib, et võrguteenuse müügimaht on samas langenud ja viimastel aastatel üle kolme protsendi madalam kui kehtivates võrgutasudes.

"On väga oluline, et ka reguleeritud äri ettevõtte hinnakirja muudatused toimuvad samal ajal kui muutuvad teenuste sisseostuhinnad. Vastasel juhul kasvab ainult kulubaas ja ettevõte peab oma põhitegevuses toetuma laenudele. Siiani on Elektrilevi võrgutasu muudatusi Konkurentsiamet kinnitanud suure viitega kuni 1,5 aastat," sõnas Elektrilevi finantsjuht Kristi Ojakäär.

Võrgutasu keskmine hind kerkiks Elektrilevi taotluse alusel 2,65 protsenti. Seejuures kavandab Elektrilevi muutust hinnakirjas ainult kuu- ja läbilaskevõime tasudes ning kilovatt-tunni hinnad ei muutu.