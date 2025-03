Isamaa toetus püsib Norstati küsitluses rekordtasemel

Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) toetas 17,7 ja Reformierakonda 16,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalasest küsitlusest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 17. veebruarist 16. märtsini, kokku küsitleti sel perioodil 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Esikolmikule järgnevad 15-protsendilise toetusega Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10,1-protsendilise toetusega. Parlamendierakondadest kõige madalama ehk 2,6-protsendilise toetusega on Eesti 200.

Keskerakonna toetus on viimase kuu ajaga tõusnud 1,8 protsendipunkti võrra.

Erakondade toetus. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut

Koalitsioonierakondi toetab kokku 18,7 protsenti ning opositsioonierakondi 74,2 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus pole Norstati küsitlustes varem nii madal olnud.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest, näiteks suurima grupi ehk Isamaa toetajate eas oli see +/-1,78 protsenti ning teiste erakondade puhul väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,61 protsenti.