Tapa–Narva raudteeliinil algavad ehitustööd 160 km/h kiiruse saavutamiseks

Ehitustööde mahus on kolm raudtee peatee õgvendust Tapa–Kadrina, Püssi–Kohtla ja Jõhvi–Oru jaamavahedes ning raudtee kapitaalremont Soldina–Narva jaamavahel, teatas Eesti Raudtee.

"Selleks, et luua eeldused kontaktvõrgu rajamiseks, tuleb teostada mitmed rööbasteede ümberehitustöid Rakvere, Sonda, Kiviõli, Kohtla, Jõhvi, Soldina ja Narva jaamades. Nendes raudteejaamades demonteeritakse kontaktvõrgu mastidele ette jäävaid rööbasteid ning vahetatakse välja valitud jaamateede sõrestikud," ütles AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Imre Reipõld.

Kadrina, Vaeküla, Kabala, Püssi, Oru ja Auvere jaamades toimub olemasolevate peatee pöörmete asendamine betoonprussidel pöörmetega, et võimaldada nendest jaamadest kiiremat läbisõitu. Seoses kiiruse tõstmisega rajatakse Oru jaama ka uus 100 m pikkune laiema ohualaga teedevaheline ooteplatvorm ilmastikukindla ootekojaga ning uus "pargi ja reisi" parkla koos bussipeatusega.

Projekti realiseerimiseks omandas Eesti Raudtee juurde 18,2 ha maad. "Maade omandamine protsess on lõppenud ning kõik õgvendamiseks vajalikud maad on tänaseks riigi omandis. Suurimal Püssi–Kohtla õgvendusel on lõpetatud ka metsa raadamistööd. Väljastatud on kõik vajalikud ehitusload, seega on loodud kõik eeldused ehitustöödega alustamiseks," lisas Reipõld.

"Tapa–Narva liini moderniseerimine on meie kui raudtee-ehitaja jaoks põnev ja tehniliselt nõudlik väljakutse. Meie tööd hõlmavad nii raudtee kapitaalremonti kui ka jaamade ümberehitust. Lisaks tuleb töid kavandada ja läbi viia kitsastes aja-akendes, jagades tööpiirkonda teiste ehitusettevõtetega, kes samal ajal ehitavad kontaktvõrku. Oleme valmis alustama töid vastavalt kokkulepitud ajakavale, et projekt saaks teostatud kvaliteetselt ja õigeaegselt ning võimaldaks tagada kiirema, ohutuma ning keskkonnasõbralikuma reisijateveo raudteel," ütles Go Tracki juht Kalvi Pukka.

Peateedest ülesvõetavad rööpad ja liiprid taaskasutatakse jaamade kõrvalteedes, kus amortiseerunud sõrestikud asendatakse kasutusel olnud raudbetoonsõrestikega. Ohutuse tagamiseks tuleb tiheasustusaladele piirdetara, et takistada kõrvaliste isikute sattumist rööbasteedele.

Põhiliste ehitustööde teostamine on planeeritud aastatele 2025-2026. Projekti rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.