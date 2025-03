Kaubanduskäibest veerandi moodustab e-kaubanduse käive

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät sõnas, et e-kaubandus kasvab iga-aastaselt 10-20 protsenti, jõudes lähikümnendi jooksul tõenäoliselt 40.50 protsendini kogu kaubandusest.

2024. aastal tellisid eestlased pakiautomaatidesse 17 miljonit pakki, mis on 14 protsenti ehk kaks miljonit pakki rohkem kui aasta varem. Keskmiselt telliti ühes kuus 1,4 miljonit pakki koguväärtusega 430 miljonit eurot.

Lisaks pakiautomaatide mahule moodustab kulleritega kohaletoimetamine veel ligikaudu 15-18 protsenti kogumahust.

Viimaste kuude statistika põhjal tellisid Eesti elanikud 72 protsenti pakkidest Eestist ja 28 protsenti piiriüleselt.

"Omakorda 80 protsenti piiriülestest pakkidest tuleb Aasiast, kus keskmine paki maksumus jääb alla 30 euro ning kus maht kasvab samas kiiremini kui puhtalt Eesti kapitalil e-poodidest ostlemine. Temu oli eelmisel aastal meie piirkonnas suurim reklaamija," rääkis Väät.

Mullu Eesti pakiautomaaditurule sisenenud Leedu Postile kuuluv Unisend on sellest aastast saanud enda kätte ligikaudu 60 protsenti Temu pakkide mahust, kuid peab samas suurema turuosa saavutamiseks pingutama ka Eesti kliendi nimel.

Pakiautomaatide turgu juhib 45-protsendilise osakaaluga Omniva, millele järgnevad 27 protsendiga Smartpost ja 26 protsendiga DPD. Venipaki turuosa on alla kahe protsendi.

"Temu vahendab ligikaudu 80 000 Aasia tootja kaupa, kuid kliimaministeerium ja Euroopa Komisjon on välja toonud, et neist umbes 34 000 kauplejat ei täida Euroopas kehtestatud tooteohutuse ja tootjavastutuse nõudeid. Tarbijana tuleks olla teadlik ja hoolikalt mõelda, mida ja kust tellida, sest ebanormaalselt soodsal hinnal on reeglina mingi põhjus," rääkis Väät.

Väädi sõnul tellitakse Aasiast pigem väiksemaid kaupu nagu telefoniümbriseid ja pisielektroonikat, kuid järjest enam ka rõivaid ja suuremat elektroonikat.

E-kaubanduse liit monitoorib pakimahtusid koos Omniva, DPD, Smartposti ja Venipakiga, käibe statistika kujuneb koostöös majandusministeeriumi ja Eesti Pangaga.