Reformierakond ja Eesti 200 on jõudnud kokkuleppele valitsemise põhialustes. Mille poolest uus koalitsioon parem on? Kuidas leida raha muudatuste elluviimiseks? Kas nii napi häälteenamusega on realistlik riiki juhtida? ETV "Esimeses stuudios" on täna erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas.