Saaremaast läände esitasid meretuulepargi taotlused Utilitas ja Sunly

"18. märtsil oli tähtaeg konkureerivate hoonestusloa taotluste esitamiseks Saare 7 alale meretuulepargi rajamiseks. Saare 7 merealale konkureerivad kaks arendajat," teatas konkurssi korraldav tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA). "Saare 7 alale esitas omapoolse konkureeriva taotluse OÜ Utilitas Wind. Koos 15.07.2021 esitatud ja viimati 06.09.2024 täiendatud Sunly Wind OÜ hoonestusloa taotlusega konkureerib Saare 7 alale kokku kaks arendajat."

Taotluste osas, mis vastavad nõuetele, viiakse läbi enampakkumine hiljemalt 60 päeva pärast taotluste hindamise tulemuste kinnitamist. Saare 7 ala enampakkumine toimub eeldatavalt juunikuus.

Enampakkumise alghinnaks avaliku veekogu koormamise korral tuuleelektrijaamaga on 15 000 eurot ruutkilomeetri kohta. Saare 7 ala suurus on ca 158,9 km² ja selle ala alghind on 2 383 500 €. Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tasunud osaleja, kelle taotluse suhtes algatatakse hoonestusloa ja keskkonnamõju hindamise menetlus hiljemalt 90 päeva jooksul konkursi võitja väljakuulutamisest arvates.

Pärast menetluse algatamist hakkab taotleja koos ekspertrühmaga koostama keskkonnamõju hindamise programmi, millele järgneb uuringute ja keskkonnamõju hindamise aruande koostamine. Loamenetlus lõppeb TTJA poolse otsusega hoonestusloa andmise kohta.

TTJA menetleb hoonestusloa taotluseid ning väljastab meretuuleparkidele ehitus- ja kasutuslube.

TTJA on välja kuulutanud viis mereala enampakkumise võitjat, meretuuleparkide hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise otsuseid on antud 11 korral ning üks keskkonnamõju hindamise aruanne on heaks kiidetud.