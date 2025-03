Serbia valitsus astus tagasi

Serbia valitsus eesotsas peaminister Miloš Vučevićiga astus tagasi. President Aleksandar Vučić ütles, et kui uut valitsust ei moodustata, võivad juuni alguses toimuda uued valimised.

Kuigi peaminister Vučević teatas oma kavatsusest tagasi astuda juba jaanuari lõpus, kinnitas Belgradi parlament tagasiastumise alles nädalaid hiljem, vahetult pärast seda, kui riigis algasid aastakümnete suurimad meeleavaldused.

President Vučić ütles pühapäeval, et kui uut valitsust ei moodustata 30 päeva jooksul pärast peaministri tagasiastumist, kuulutab ta välja ennetähtaegsed valimised, mis toimuvad tõenäoliselt 8. juunil ehk vaid poolteist aastat pärast Serbia viimaseid üldvalimisi.

Vučić on astunud mitmeid samme, et tõrjuda avaliku pahameele survet pärast Novi Sadi hiljuti renoveeritud raudteejaama kokkuvarisemist eelmise aasta novembris, mille tõttu hukkus 15 inimest.

Meeleavaldajate sõnul põhjustasid kokkuvarisemise korruptsioon, halvasti koostatud lepingud ja ekspertide järelevalve puudumine.

Vähemalt 100 000 inimest kogu riigist kogunes laupäeval Serbia pealinna nõudma, et valitsus võtaks korruptsiooni tõsisemalt. Vučić väitis, et vastuseis on suunatud otse temale.

Kuid kuigi mitmed kohalikud ja riiklikud ametnikud, sealhulgas nüüd kogu Serbia valitsus, on avalikkuse pahameele tõttu tagasi astunud, ei veena meeleavaldajaid Vučići sammud, sest nende nõudele avaldada Serbia raudtee renoveerimisprogrammi täielik dokumentatsioon on ametlikult vastatud ainult tugevalt redigeeritud dokumentidega.