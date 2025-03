Kevad algab päikeseliselt

Neljapäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ja mõnel pool võib olla udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, rannikul kuni +2 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Paiguti on veel udu. Edelatuul puhub mõõdukalt, saartel ja läänerannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ja vaid üksikutes kohtades veidi sajune. Tuul puhub edelast ja lõunast 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 10 kraadi.

Nädala lõpp tuleb ilus. Nii reede, laupäev kui ka pühapäev tulevad sajuta ja päikeselised. Öine õhutemperatuur langeb veel siiski miinustesse, samas päevane õhusoe kerkib kuni 8, esmaspäeval lausa kuni 11 kraadini. Vihma lubab prognoos vaid esmaspäeva pärastlõunaks ja seda ka üksnes saartele.