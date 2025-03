Oluline neljapäeval, 20. märtsil kell 9.11:

- Meedia: droonid ründasid Saratovi oblastis asuvat naftarajatist;

- Kropõvnõtskõi linna tabas ulatuslik droonirünnak;

- USA jätkab kaitsealaste luureandmete jagamist Ukrainaga;

- Zelenski sõnul on Ukraina saanud veel mitu hävitajat F-16.

Allikad: Saratovi oblastis põleb Ukraina rünnaku tõttu lennuväli

Saratovi oblasti kuberner Roman Busargin teatas, et Saratovi ja Engelsi linna tabas kõigi aegade suurim droonirünnak. Venemaa Telegrami kanalid teatasid, et pärast rünnakut puhkes tulekahju Engelsi sõjaväelennuväljal.

Telegrami kanal Mash teatas, et neljapäeva varahommikul oli kuulda vähemalt nelja plahvatust. Engelsi ja Saratovi lähistel asub Engels-2 sõjaväelennuväli, kus asuvad strateegilised pommitajad, mis tulistavad rakette Ukrainasse. Telegrami kanal Astra teatas, et lennubaasi lähedal toimusid plahvatused.

Vene Telegrami kanalid teatasid, et Ukraina rünnak võis tabada sõjaväelennuvälja lähedal asuvat laskemoonaladu, kus hoiti rakette.

Venemaa Telegrami kanalid teatasid varem, et ööl vastu neljapäeva ründasid droonid Saratovi oblastis asuvat naftarajatist, vahendas Ukrainska Pravda.

Rajatis asub Saratovi oblastis asuvas Engelsi linnas, kohalike elanike teatel toimusid linnas plahvatused.

Saratovi oblastis asuv Engels asub Ukrainast umbes 800 kilomeetri kaugusel.

While Russia was attacking Ukrainian civilians, Ukraine hit russian strategic aviation base in Engels, near Saratov, the home of russian Tu-95, Tu-160, and Tu-22 bombers russia uses to strike Ukraine and ton blackmail the West. https://t.co/9v5tZB1TAL pic.twitter.com/AB9Z87egcV