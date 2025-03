Kell 14.05 "Reporteritund": Loigo, Ginter, Läänemets liiklusjärelevalvest

Kuna liikluses hukkunute ega liiklusõnnetuste arv ei lange, räägitakse liiklusjärelvalves vajadusest suurte muudatuste järele.

Üheltpoolt kõlab jutt, et statsionaarsete kiiruskaamerate aeg Eestis hakkab otsa saama ning et tulevik võiks olla keskmise kiiruse mõõtmise ja isemõõtvate patrullautode päralt. Aga kas sellega on nõus ühiskond ja poliitikud? Kas lahendus võiks olla hoopis rohkem politseinikke teedel?

"Reporteritund" algab Vikerraadios neljapäeval kell 14.05. Saatejuht on Mirko Ojakivi.