Sukles loodab Haapsalu linnapeana jätkata ka pärast valimisi

Eelmised kohalikud valimised võitis Haapsalus ülekaalukalt valimisliit HARI, kogudes üle 50 protsendi valijate häältest. Neli aastat tagasi valimisliidu ridades taas linnapeaks saanud Urmas Sukles ütles ERR-ile, et ka seekord tahetakse valimised võita. Sukles kandideerib uuesti ka linnapeaks.

"HARI on tööd teinud hästi, Haapsalu linn on hoitud olnud ja suuri skandaale meil pole olnud. Ma arvan, et rahvas näeb ja rahvas annab hääle meile," sõnas Sukles.

Ta arvab, et kõige paremad šansid HARIst paremuselt järgmist tulemust teha on erakonnal Isamaa. Valimisliit HARI ja Isamaa moodustavad praegu Haapsalus koalitsiooni.

Sukles on linnapea olnud alates 2009. aastast, kuid ütles, et pole linna juhtimisest väsinud.

"See viimane valitsemisperiood on olnud ju ikkagi koroona ja sõda ja majanduslangus ja paras selline keeruline ja ma arvan, et me oleme hästi hakkama saanud. Mul on väljakutse olemas ja huvitav on. Ja mul on väga hea meeskond enda ümber, et miks ma peaksin nüüd loobuma."

Isamaa Läänemaa piirkonna juht Jaanus Karilaid loobus sügisel volikogu esimehe kohast, viidates rahulolematusele linnajuhtimisega. Karilaiu sõnul käib töö selle nimel, et uus linnapea tuleks Isamaast.

"Me peame oma suurimaks konkurendiks kohalikel valimistel valimisliitu. Tuleme välja siis väga selge tegevuskavaga, millega me siis ka näitame ära kohalikule kogukonnale, et miks on parem linna tegevjuhtkonda vahetada," rääkis Karilaid.

Eelmistel valimistel paremuselt teise tulemuse teinud Keskerakonnal on volikogus nüüdseks järel aga vaid üks koht, sest volikogu esimehe ametis olnud Jaanus Karilaid võttis poolteist aastat tagasi Isamaaga liitudes kaasa ka teised Keskerakonna fraktsiooni liikmed.

Volikogu Keskerakonna liige Julia Proptšuk ütles, et sellegipoolest lähevad nad valimistele oma nimekirja ja linnapeakandidaadiga lootuses näha muutust linna juhtimises.

"Keskerakond läheb kohalike omavalitsuste valimistele kindla eesmärgiga, et pakkuda Haapsalu elanikele tugevet alternatiivi senisele linna juhtimisele," sõnas Proptšuk.

Udune Haapsalu Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Andi Veskioja

Eelmistel valimistel kolmanda tulemuse teinud opositsiooni kuuluv EKRE tuleb samuti välja oma nimekirja ja linnapeakandidaadiga. EKRE volikogu liige Martin Judanov ütles, et Haapsalu juhtimine vajab uusi vaatenurki.

"Hetkel on plaan panna siuke tugevam nimekiri kokku ja ma arvan, et me teeme parema tulemuse kui eelmine kord. Ja ei välistaks ka koalitsiooni võimalust, sest praeguses olukorras on näha, poliitiliselt on erinevad tuuled käimas."

Samuti opositsioon kuuluva Reformierakonna liige Roger Tibar ütles, et seekordsetele valimistele läheb Reformierakond Haapsalus vastu ilma oma nimekirja ja linnapeakandidaadita. Temagi sõnul vajaks aga linnajuhtimine värskendust.

"Reformierakonna šansid eraldi nimekirjana välja minnes oleksid kindlasti kehvemad, kui nad olid neli aastat tagasi ja selle tõttu me ka teisi variante oleme nüüd mõnda aega kaalunud, kas kellegagi koos või täiesti mõne uue valimisliidu loomist," selgitas Tibar.

"Jääb loota ainult, kas mõnes olemasolevas jõus või meie loodavas lahenduses on piisavalt nii-öelda löögijõudu, et hakata vastu hetkel võimul olevale linnapea valimisliidule."