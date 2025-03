Lähipäevad on kevadised

Eelolevatel päevadel on ilm päikeseline ja sajuta.

Reede öö on Eestis peamiselt sajuta. Mitmel pool on udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 7, öö hakul läänerannikul puhanguti 10 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates järk-järgult põhja ja kirdesse ning läheb tugevamaks. Õhutemperatuur on -3 kraadist sisemaal +2 kraadini rannikul.

Hommik on pilves selgimistega. Mõnel pool sajab veidi ja paiguti püsib udu. Puhub mõõdukas põhja- ja kirdetuul. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini.

Päev on pilves selgimistega. Kohati võib nõrka vihma ja lörtsi sadada. Puhub põhja- ja kirdetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 2 kuni 8 kraadi.

Nädalavahetus toob päeval päikest, aga külmad ööd. Laupäevaöised miinimumid langevad -5 kraadini, päeval soojendab päike õhu +5 kraadist kõrgemale.

Pühapäeva öösel on külma vähem ja päeval sooja eelnevast paar kraadi rohkem.

Uue nädala alguses peaks sooja juurde tulema. Praeguste prognooside järgi enne kolmapäeva Eestisse sadu ei jõua. Öised miinimumid on 0 kraadi ümber, päevamaksimumid kerkivad üle 10 kraadi.