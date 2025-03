Ukraina süütas õhurünnakutega kaks Vene kütuseobjekti

Venemaal Kurski oblastis Sudža gaasimõõtejaamas toimusid ööl vastu reedet plahvatused, millele järgnes suur tulekahju, teatasid Vene meedia ja sotsiaalmeediakeskkonna Telegram kanalid.

Internetis levivad videokaadrid põlevast jaamast. Vene allikate väitel on tulekahju näha ka Kurski oblasti ja Ukraina Sumõ oblasti piirilt.

The Sudzha Gas Metering Station in the Kursk Oblast of Western Russia is burning tonight, following several explosions earlier near the border between Russia's Kursk Region and Ukraine's Sumy Region. This pipeline operates as the sole transit method for natural gas produced at… pic.twitter.com/o31C64Yy4F — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2025

Varem kasutas Vene riiklik gaasifirma Gazprom Sudža jaama gaasi eksportimiseks läbi Ukraina Euroopasse, kuid Ukraina on praeguseks Venemaa gaasi vahendamise lõpetanud.

Venemaa pole juhtunu kohta ametlikku avaldust teinud, kuid Vene Telegrami meediaväljaanded Mash ja Baza süüdistasid rünnakus Ukrainat. Samuti pole Ukraina seni rünnakut omaks võtnud.

Krasnodari krai territooriumil Kaukaasia (Kavkazski) rajoonis põleva naftabaasi kustutamisel toimus öösel plahvatus ja tuli levis teisele mahutile, vahendas uudisteagentuur Interfax reede varahommikul piirkondliku operatiivstaabi teadet.

"Kustutamise käigus toimus põleva mahuti lekke tõttu naftasaaduste plahvatus ja põleva nafta väljapaiskumine. Selle tagajärjel said viga kaks tuletõrjujat ja kahjustada kolm kustutusmasinat," seisis teates.

This morning, a series of explosions tore through Russia's Naftatrans fuel processing facility in Krasnodar, hit earlier this week by Ukrainian drones.



The plant is now suffering several fully engulfed tanks, with hundreds of Russian firefighters failing to control the blaze. pic.twitter.com/TPIiQjBYXZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 21, 2025

Tuli levis ka teisele mahutile ning põlengu üldpind kasvas 10 000 ruutmeetrini.

Sotsiaalmeedia teatel tabas naftabaasi, mida kasutatakse nafta ekspordi vahejaamana, Ukraina droonirünnak juba kolmapäeval.

Russia: Secondary explosion at the Kavkazkaya oil depot injured more people. The fire continues to grow and has now engulfed 10,000m² - 2.5 acres https://t.co/SSOo9BAjUS pic.twitter.com/ydJX41P2L5 — Igor Sushko (@igorsushko) March 21, 2025

Ukraina väed on üha enam sihikule võtnud Venemaa naftatööstuse objektid, laskemoonalaod ja sõjalennuväljad, eesmärgiga häirida Venemaa sõjategevuse jaoks kriitilisi tarneahelaid. Fossiilkütuste eksport on endiselt Kremli sõjaliste operatsioonide peamine tuluallikas.