Heathrow lennujaam töötab taas

Lennufirmad hoiatasid siiski, et häired lennuliikluses võivad kesta veel mitu päeva.

"Võime kinnitada, et Heathrow on avatud ja töötab täna täies mahus. Lennujaama meeskonnad teevad kõik, mis suudavad, et toetada reisijaid, keda puudutas eilne voolukatkestus lennujaamast väljas asuvas alajaamas," ütles pressiesindaja.

"Meie terminalides on abis sadu täiendavaid kolleege ja me oleme pannud tänastesse sõiduplaanidesse lende juurde, et aidata 10 000 lisareisijat, kes lennujaamast läbi lähevad," ütles Heathrow avalduses.

Heathrow suurim lennufirma British Airway ütles, et loodab laupäeval 85 protsenti ettenähtud reisidest ära teha.

Heathrow lennujaam suleti reede varahommikul 24 tunniks, kuna alajaamast alguse saanud suur tulekahju jättis Euroopa tihedaima liiklusega lennujaama elektrita.

Heathrow lennujaam ühendab 80 riiki ja portaali FlightRadar24 andmetel pidi reedel selles viies terminalis maanduma või õhku tõusma 1350 lendu.

Lendamata jäi umbes 200 000 inimesel.

Heathrow'd kasutab päevas umbes 230 000 ja aastas 83 miljonit reisijat, millega see on üks maailma tihedama liiklusega lennujaamu.

Londoni politsei ütles reedel, et esialgsel hinnangul ei olnud Heathrow lennujaama sulgemiseni viinud tulekahjus midagi kahtlast. Tuletõrje alles uurib Hillingtonis Hayesi alajaamas puhkenud põlengu põhjust.