Sõja 1124. päev: Venemaa öises rünnakus Kiievile hukkus kolm inimest

Oluline 23. märtsil kell 20.48:

- Ukraina väed vabastasid küla Luhanski oblastis;

- Venemaa ründas Ukraina pealinna droonidega;

- Odessa oblastis toimus politseijaoskonnas plahvatus;

- Moskva teatel hõivasid Vene väed Ukraina Donetski oblastis Sribnoje;

- Zelenski: Vene väed ründasid Ukrainat nädala jooksul 1580 liugpommiga;

- Saksa leht: Hiina kaalub rahuvalvajate saatmist Ukrainasse;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1470 sõdurit;

- Kreml: Putini-Trumpi telefonikõne oli konstruktiivne.

Ukraina väed vabastasid küla Luhanski oblastis

Ukraina relvajõud vabastasid Luhanski oblastis asuva Nadja küla, saades Vene vägedelt tagasi kolm ruutkilomeetrit, teatas Ukraina 3. rünnakubrigaad pühapäeval.

Vabastusoperatsioon, millest pandi üles ka video, kestis 30 tundi, lisas brigaad.

Videol on näha hukkunud Vene sõdureid, kuid vastase kaotustest brigaad täpsemaid andmeid ei edastanud.

Vene vägedel läks varem Nadia vallutamiseks kaks kuud ning selle käigus hävitasid Ukraina väed venelaste kaks mehhaniseeritud rügementi.

Vabastatud küla asub Luhanski lääneservas, kolme kilomeetri kaugusel Harkivi oblastist.

Luhanski oblast on pea täies ulatuses Vene vägede poolt okupeeritud.

Odessa oblastis toimus politseijaoskonnas plahvatus

Odessa oblastis Biljaivka linnas toimus politseijaoskonnas pühapäeval plahvatus, teatasid sealsed politseiametnikud.

Esialgsetele andmetel hukkus plahvatuses üks inimene, lisaks on vigastatuid, lisati teates.

Kohaliku väljaande Dumska andmetel tõi tundmatu isik jaoskonda paki, milles oli isevalmistatud lõhkekeha. Ametlikku infot plahvatuse põhjuste kohta praegu veel pole.

Bloomberg: USA tahab Ukraina relvarahu enne lihavõtteid

USA üritab jõuda Ukraina relvarahus kokkuleppele enne vähem kui kuu aja pärast saabuvaid ülestõusmispühi, kirjutas väljaanne Bloomberg.

Läbirääkimistele lähedaste allikate andmetel on läbirääkijad siiski endale aru andnud, et aega võib jääda väheks, kuna poolte nägemused on väga erinevad.

USA president Donald Trump on lubanud Ukraina sõja kiiresti lõpetada, kuid tema pakutud relvarahuleppe kõnelused ei edene kuigi jõudsalt.

Läbirääkimisi jätkatakse pühapäeval ja esmaspäeval Saudi Araabias.

Kremli hinnangul oli Putini-Trumpi vaherahu-teemaline telefonikõne olnud töine ja usalduslik.

Moskva teatel hõivasid Vene väed Ukraina Donetski oblastis Sribnoje

Vene väed hõivasid Ukrainas Donetski oblastis Sribnoje, teatas pühapäeval Vene kaitseministeerium.

"Sribnoje asustatud punkt vabastati keskväegrupi üksuste kiire ja resoluutse tegevuse tulemusena," ütles ministeerium avalduses.

Zelenski: Vene väed ründasid Ukrainat nädala jooksul 1580 liugpommiga

Vene väed ründasid Ukrainat nädala jooksul rohkem kui 1580 liugpommi, ligi 1100 ründedrooni ja 15 raketiga, ütles pühapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Ööl vastu pühapäeva saatis Vene vägi teele ligi 150 ründedrooni.

"Sellised rünnakud on igapäevased. Sel nädalal kasutati meie inimeste vastu üle 1580 liugpommi, ligi 1100 ründedrooni ja 15 raketti," lausus Zelenski.

"Kõikides nendes relvades on vähemalt 102 000 välismaist komponenti. Seepärast peavad sanktsioonid Vene terroristide vastu toimima tõhusamalt," ütles ta. "Tuleb likvideerida iga skeem, mis võimaldab neil sanktsioonirežiimist kõrvale hiilida."

Kreml: Putini-Trumpi telefonikõne oli töine ja usalduslik

Kreml manitses pühapäeval mitte hellitama suuri ootusi Ukraina konflikti kiirest lahendamisest ning ütles, et see on alles algus ja ees on rasked kõnelused.

"Me oleme alles selle tee alguses," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov riigitelevisioonile.

Vene presidendi Vladimir Putini ja USA riigipea Donald Trumpi 18. märtsi telefonivestlus kestis ligikaudu kaks tundi ja on üks nende pikemaid, ütles Peskov.

"Ühtekokku, kui vaadata aega koos tõlkega, siis kestis see umbes kaks tundi. Kestuse mõttes oli see tõenäoliselt üks pikemaid vestlusi kahe riigipea vahel," rääkis Peskov usutluses Vene riigitelevisiooni Rossija 1 ajakirjanikule Pavel Zarubinile, millest postitati katkeid Telegramis.

"Õhkkond oli täiesti usalduslik, avameelne, konstruktiivne ja töine," ütles Peskov. "Niipea kui on näha konkreetseid arenguid ja ühist arusaamist kokkulepetest, räägivad presidendid oma kohtumise väljavaadetest täpsemalt," lisas ta.

Saksa leht: Hiina kaalub rahuvalvajate saatmist Ukrainasse

Hiina kaalub väidetavalt ühinemist rahuvalvejõududega osana Euroopa juhitavast hea tahte koalitsioonist, et tagada relvarahu Ukrainas, teatas Saksa meediaväljaanne Die Welt viidates nimeta diplomaatilistele allikatele.

Hiina on positsioneerinud end Venemaa Ukraina-vastase sõja neutraalseks osapooleks, kuid on jäänud Venemaa peamiseks liitlaseks kogu täiemahulise invasiooni vältel.

"Hiina kaasamine hea tahte koalitsiooni võib potentsiaalselt suurendada Venemaa poolt Ukraina rahuvalvejõudude aktsepteerimist," ütles nimetu EL-i diplomaatiline allikas Die Weltile.

Rünnakutes Kiievile hukkus kolm inimest

Venemaa korraldas öösel Kiievi vastu droonirünnaku, tabades mitut elumaja ja tappes vähemalt kolm inimest, sealhulgas lapse, teatasid võimud pühapäeval.

Veel kaheksa sai vigastada, teatas Ukraina riiklik hädaabiteenistus. Päästemeeskonnad olid hommikuks kõik põlengud kustutanud.

Ametivõimude teatel sattusid kaks Dniprovski rajoonis asuvat elamut tule alla. 9-korruselise maja ülemistel korrustel puhkes tulekahju, milles hukkus üks naine, ja 27 elanikku evakueeriti.

Kahjustada sai ka 16-korruselise kortermaja kuues korrus.

Kiievi linna sõjaväevalitsuse juhi Timur Tkatšenko sõnul tabas droonipuru samas linnaosas asuvat toitlustusasutust.

Podilski linnaosas puhkes tulekahju 25-korruselise elumaja 20. korrusel. Varem oli Tkatšenko teatanud, et piirkonnas sai löögi kaks hoonet, kuid hiljem ütles ta, et lööki teisele hoonele ei ole kinnitatud.

Holosiivski rajoonis põhjustas rünnak tulekahjusid büroohoones ja laos ning elamuhaagises. Üks inimene hukkus, teatas kiirabi.

Droonide rusud põhjustasid tulekahjusid ja varalist kahju kogu linnas. Tulekahju puhkes Desnianski rajoonis metsaalal, Ševtšenki rajoonis sai kannatada kaks metsatukka.

Kyiv Independenti kohapealsete ajakirjanike sõnul raputas pealinna öö läbi rida plahvatusi.

Rünnak toimus vähem kui nädal pärast osalist 30-päevast relvarahu, mis pidi peatama rünnakud Venemaa ja Ukraina energiainfrastruktuuri vastu. Relvarahu, millest Kreml teatas 18. märtsil pärast Venemaa presidendi Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi kõnet, ei ole katkestanud Moskva õhurünnakuid Ukraina linnadele.

Venemaa rünnak Kiievile pühapäeva öösel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1470 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 903 480 (võrdlus eelmise päevaga +1470);

- tankid 10 412 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 21 636 (+27);

- suurtükisüsteemid 25 048 (+104);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1333 (+6);

- õhutõrjesüsteemid 1116 (+5);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 30 495 (+157);

- tiibraketid 3121 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 41 610 (+185);

- eritehnika 3784 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.