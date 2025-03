Venemaa öises rünnakus Kiievile hukkus kaks inimest

Oluline 23. märtsil kell 7:

Rünnakutes Kiievile hukkus kaks inimest

Varem teatas Kiievi linnapea Vitali Klitško, et vigastada on saanud vähemalt seitse inimest. Ta ütles, et üks kannatanu viidi haiglasse, teised said kohapeal arstiabi.

Ametivõimude teatel sattusid kaks Dniprovski rajoonis asuvat elamut tule alla. 9-korruselise maja ülemistel korrustel puhkes tulekahju, milles hukkus üks naine, ja 27 elanikku evakueeriti.

Kahjustada sai ka 16-korruselise kortermaja kuues korrus.

Kiievi linna sõjaväevalitsuse juhi Timur Tkatšenko sõnul tabas droonipuru samas linnaosas asuvat toitlustusasutust.

Podilski linnaosas puhkes tulekahju 25-korruselise elumaja 20. korrusel. Varem oli Tkatšenko teatanud, et piirkonnas sai löögi kaks hoonet, kuid hiljem ütles ta, et lööki teisele hoonele ei ole kinnitatud.

Holosiivski rajoonis põhjustas rünnak tulekahjusid büroohoones ja laos ning elamuhaagises. Üks inimene hukkus, teatas kiirabi.

Rünnakupaikadesse on saadetud päästeteenistused. Teavet hukkunute ja kahjude täieliku ulatuse kohta veel uuendatakse.

Droonide rusud põhjustasid tulekahjusid ja varalist kahju kogu linnas. Tulekahju puhkes Desnianski rajoonis metsaalal, Ševtšenki rajoonis sai kannatada kaks metsatukka.

Kyiv Independenti kohapealsete ajakirjanike sõnul raputas pealinna öö läbi rida plahvatusi.

Rünnak toimus vähem kui nädal pärast osalist 30-päevast relvarahu, mis pidi peatama rünnakud Venemaa ja Ukraina energiainfrastruktuuri vastu. Relvarahu, millest Kreml teatas 18. märtsil pärast Venemaa presidendi Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi kõnet, ei ole katkestanud Moskva õhurünnakuid Ukraina linnadele.