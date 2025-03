Prantslaste Dassault hoogustab Rafale sõjalennukite tootmist

Macron ütles teisipäeval, et Prantsusmaa suurendab ja kiirendab Rafale tellimusi.

Trappier ütles, et Dassault Aviation on kiirendanud tootmist ühelt lennukilt kuus 2020. aastal rohkem kui kahele sel aastal ning teeb tarnijatega tööd, et toota lennukeid veelgi kiiremini.

"Me kavatseme tarnida järgmisel aastal kolm (lennukit) kuus ja alates 2028.–2029. aastast neli," ütles ta ajalehele Le Journal du Dimanche.

"Me oleme kuulnud presidendi üleskutset ja uurime võimalust hoogustada (tootmist) viie Rafaleni kuus. Konkreetseid tellimusi veel ei ole, kuid me tahame olla valmis," rõhutas Trappier.

Ta ei täpsustanud, millal see oleks võimalik.

Trappier lisas, et kui Prantsusmaa valitsus selle heaks kiidab, on ettevõte valmis ka pakkuma oma teenuseid igale riigile, kes vaatab üle oma tellimused USA varghävitajatele F-35.

Kanada teatas eelmisel kuul, et kavatseb vaadata üle F-35 lennukite ostmise seoses tõsiste pingetega USA kehtestatud tollimaksude tõttu ja president Donald Trumpi ähvardustega riik annekteerida.

Portugal teatas kaks päeva varem, et vaatab uuesti üle F-35 hävitajate võimaliku ostmise.

Prantsuse õhujõududel oli eelmisel aastal 108 Rafale hävituslennukit ja mereväel veel 41.

Kaitseministeerium ütles eelmisel kuul, et õhujõud vajavad veel 20–30 Rafalet, et seista vastu võimalikule kriisistsenaariumile.