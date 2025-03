Nädala esimene pool tuleb sajune

Esmaspäeva hommikutundidel jõuab Baltimaade kohale madalrõhkkond. Taevas tõmbub lõuna poolt alates pilve ning oodata on vihma ja lörtsi, hommikul Lõuna-Eestis ka lund.

Ööl vastu esmaspäeva lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ning vastu hommikut saabub piirkonda sajuala ühes lume, lörtsi ja vihmaga, mille sekka võib ka jäävihma tulla. Seega on jäiteoht. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Esmaspäeva hommik on pilvine, vaid põhja pool esineb üksikuid selgimisi. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma. Tuul puhub idast ja kagust 2 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Sajab vihma ja lörtsi, ennelõunal ida pool kohati ka lund. Pärastlõunal lääne poolt alates sadu lakkab ning õhtul tekib paiguti udu. Puhub ida- ja kagutuul 4 kuni 9, iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on oodata 2 kuni 8 kraadi.

Teisipäev ja kolmapäev tulevad pilvised. Mitmel pool sajab vihma, öötundidel kohati sekka ka lörtsi. Sooja on teisipäeval keskmiselt 6, kolmapäeval 5 kraadi.

Neljapäeval piilub pilvede vahelt kohati päike. Sooja on keskmiselt 9 kraadi ning vaid ennelõunal on Ida-Eestis kohati hoovihma oodata. Reedel pilvisus taas tiheneb ning hommikul jõuab saartele vihma- ja lörtsisadu, mis ida suunas üle maa levib. Sooja on sel päeval keskmiselt 6 kraadi.