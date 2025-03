Sõja 1125. päev: Ukraina hävitas Belgorodi oblastis neli Vene sõjaväekopterit

Oluline Ukrainas käivas sõjas esmaspäeval, 24. märtsil kell 22.40:

- Ukraina hävitas Belgorodi oblasti neli Vene kopterit;

- Ukraina hävitas Venemaa Belgorodi oblastis kaks silda;

- Venemaa pole suutnud viie päevaga Krasnodari naftabaasi põlengut kustutada;

- Trump: muldmetallide leping on peaaegu lõpule viidud;

- Ukrainas Sumõs sai Vene raketirünnakus viga 65 inimest;

- Ukraina õhutõrje hävitas möödunud nädalal 1115 Venemaa sihtmärki;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1280 sõdurit.

Ukraina hävitas Belgorodi oblasti neli Vene kopterit

Üle Venemaa piiri Belgorodi oblastisse tunginud Ukraina relvajõud hävitasid neli Vene sõjaväekopterit.

"Erioperatsioonide üksused hävitasid koostöös sõjaväeluure, raketi- ja suurtükiväega Vene Föderatsioonis Belgorodi oblastis neli vaenlase helikopterit kaks Ka-52 ja kaks Mi-8," teatas Ukraina erioperatsioonide väejuhatus (SSO) esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Kopterite purustamiseks kasutasid Ukraina relvajõud mitmikraketiheitjast HIMARS või MLRS tulistatud rakette, millest igaüks oli täidetud 180 000 volframkuuliga. Videol on näha vähemalt üks täppislöök otse kopteri pihta ning ülejäänud raketid maandusid vaenlase kopterite vahetus läheduses.

Ka-52 on ründehelikopter, mida vaenlane kasutab luureks ja maapealsete sihtmärkide ründamiseks. Transpordihelikoptereid Mi-8 kasutavad vaenlase väed personali ja lasti transportimiseks, samuti maapealsete operatsioonide toetamiseks, märkis Ukraina.

Ukrainian Special Operations Forces, in coordination with Ukraine's Main Intelligence and other troops, destroyed 4 Russian helicopters in Belgorod region.



A strike with M30A2 munitions hit a forward landing site, sending two Ka-52s and two Mi-8s to the scrapyard. https://t.co/XToAZtOScJ pic.twitter.com/Jf5GFc2hca — NOELREPORTS (@NOELreports) March 24, 2025

Kõik kopterid hävitati raketilöögiga vastase tagalasse, kus vaenlane oli loonud õhuoperatsioonide platvormi, mida sai kasutada kas positsiooni kiireks vahetamiseks või ootamatuteks rünnakuteks Ukraina julgeoleku- ja kaitsejõududele.

"Vaenlane arvas taas, et ta on sügavas tagalas kättesaamatu. Tõestasime taas, et SSO jaoks pole midagi kättesaamatut," märkis Ukraina erioperatsioonide väejuhatus.

Trump: muldmetallide leping on peaaegu lõpule viidud

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et muldmetallide leping on peaaegu lõpule viidud ja see allkirjastatakse peagi.

Sotsiaalmeedias levivad väited, et Belgorodi oblastis sai surma kindral Lapin

Venemaa Telegrami kanalites levivad väited, et Belgorodi oblastis jäi teadmata kadunuks kindralpolkovnik Aleksandr Lapin. Levivad ka väited, et Lapin võis saada surma. Ametlikud allikad pole neid väiteid kinnitanud.

Ukrainas Sumõs sai Vene raketirünnakus viga 90 inimest

Ukraina kirdeosas Sumõs sai esmaspäeval Venemaa raketirünnakus vigastada 90 inimest, teatasid võimuesindajad.

"90 vigastatut, kelle seas 17 last, rünnakus Sumõ elamurajoonile," edastas Venemaaga piirneva Sumõ oblasti prokuratuur sotsiaalmeedias.

"Täna ründas vaenlane Sumõ elurajooni ja taristut, teiste seas laste meditsiiniasutusi," kirjutas Sumõ linnapea kohusetäitja Artem Kobzar sotsiaalmeedias.

"Haavatuid on väga palju – praeguse seisuga ligi 90 inimest, kelle hulgas 17 last," kinnitas president Volodõmõr Zelenski oma igapäevases õhtukõnes. Päästeoperatsioonid veel kestavad.

Rünnakus sai kahjustada ka mitu kortermaja ja kool.

Ukraina hävitas Venemaa Belgorodi oblastis kaks silda

Ukraina relvajõud kahjustasid Venemaa Belgorodi oblastis Vene vägede logistikat, hävitades seal kaks silda.

Ukraina üksused ründasid Belgorodi oblastis Grafovka ja Demidovka asulat ning purustasid muuhulgas Grafovkas maanteesilla. Samuti hävitati sild Grafovkast kuue kilomeetri kaugusel Nadeženkas, vahendas väljaanne Dialog.ua.

Sotsiaalmeediakanali VTšK-OGPU postitatud videos purustatud maanteesillast Grafovka piirkonnas on näha ka vigastatud gaasitoru.

Sama kanali teatel pidasid Ukraina ja Vene üksused pühapäeval lahinguid ka Demidovka pärast: väidetavalt kasutasid Ukraina relvajõud venelaste taktikat, kui liikusid edasi ATV-dega väikeste gruppidena, et piirist läbi murda.

Eksperdid kirjutavad, et tee, millel asub Grafovka sild, viib otse Demidovkasse. Nii katkestasid Ukraina väed Demidovka piirkonnas asuvate vaenlase üksuste varustamise. Grafovka maanteesild hävitati juba eelmise nädala alguses, kuid alles pühapäeval ilmusid kaadrid sellest internetti.

Mõttekoja Sõjauuringute instituut (ISS) analüütikud juhtisid tähelepanu ka lahingutele Belgorodi oblastis. Mõnede Vene sõjaväelaste andmetel käivad lahingud Demidovka lõunaosas. Väidetavalt õnnestus Ukraina relvajõududel külasse siseneda tänu Vene relvajõudude sideprobleemidele. Õhtul aga võtsid Vene relvajõud Vene kanalite andmetel Demidovka taas oma kontrolli alla.

Ukraina kindralstaap teatas pühapäeval Ukraina relvajõudude löögist vaenlase komandopunktile Glotovos. Tulemuseks on sealsete Venemaa üksuste side ja tehnilise varustuse hävimine.

Väidetavalt peavad Belgorodi oblastis Ukraina relvajõududega lahinguid Venemaa 155. merejalaväebrigaadi üksused, eriüksused Aida ja Anvar ning droonioperaatorid üksustest Grom-Kaskad ja Irlandets.

Venemaa pole suutnud viie päevaga Krasnodari naftabaasi põlengut kustutada

Vene tuletõrjujad jätkasid pühapäeval Krasnodari krais Ukraina õhurünnaku tagajärjel süttinud naftabaasi põlengu kustutamist. Kütusehoidla oli saanud tabamuse juba kolmapäeval.

Must suits tõusmas Krasnodari krais Ukraina droonitabamuse järel juba viiendat päeva põlevast naftabaasist. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

"Üks rajatises olevatest mahutitest ja naftasaadused põlevad," teatas Krasnodari krai administratsioon pühapäeva õhtul sõnumirakenduses Telegram.

Pühapäeval kell kaheksa õhtul oli tulekahju Kavkazskaja küla lähedal asuvas naftabaasis levinud ligikaudu 2000 ruutmeetrile, teatas krai administratsioon Telegramis. Tulekahju pindala peaaegu kahekordistus laupäeva õhtul pärast naftasaaduste väljapurset ühest mahutist.

Now burning into its 5th day, the Russian oil facility in Krasnodar once again lit the region with fresh explosions.



The war can be over if Ukraine is merely allowed to destroy Putin's oil industry. pic.twitter.com/ePxDpD9PJs — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 23, 2025

Vene võimud tõid laupäeval tulekahju kustutamiseks kohale tulekustutusrongi.

Baas on osa Venemaad läbivast torujuhtmest, mida kasutatakse nafta ekspordi vahejaamana.

Ukraina õhutõrje hävitas möödunud nädalal 1115 Venemaa sihtmärki

Ukraina õhutõrje hävitas möödunud nädalal vähemalt 1115 Venemaa sihtmärki.

Ukraina väejuhatuse teatel hävitasid Ukraina väed 625 rünnakudrooni Shahed, 250 luuredrooni ja 240 muud tüüpi drooni.

Selle nädala jooksul sooritasid Ukraina õhujõud ka umbes 160 väljalendu. Õhuväe piloodid sooritasid kümneid õhulööke vaenlase positsioonidele, kasutades pomme ja erinevat tüüpi rakette.

Tabamuse said komandopunktid, logistikataristu ja piirkonnad, kuhu oli koondatud vaenlase personal ja sõjatehnika.

Õhujõudude ühendbrigaadi drooniüksused viisid nädala jooksul läbi 823 lahinglendu. Selle tulemusena on Vene vägede lahingukaotused hinnanguliselt üle 50 inimese. Lisaks hävitati 22 varjendit ja tabati kolme Vene sissetungijate kasutatud droonide stardiplatsi.

Ukraina tulistas alla 57 Vene drooni, veel 36 ei jõudnud sihtmärgini

Ukraina kaitsjad tulistasid ööl vastu esmaspäeva alla 57 Vene drooni 99-st, veel 36 drooni ei jõudnud sihtmärgini, teatas Ukraina õhujõudude pressiteenistus.

"Kella 08:00 seisuga oli riigi lõuna-, põhja- ja keskosas alla tulistatud 57 Shahedi ja muud tüüpi drooni. 36 vaenlase peibutusdrooni läks kahju tekitamata kaduma," seisis õhujõudude Telegrami teates.

Sama teate kohaselt saadeti droonid teele Kurskist, Millerovost, Primorsko-Ahtarskist.

Venemaa rünnaku tagajärjel said kannatada Harkivi, Zaporižžja, Sumõ, Kirovohradi ja Kiievi oblast.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1280 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 904 760 (võrdlus eelmise päevaga +1280);

- tankid 10 420 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 21 652 (+26);

- suurtükisüsteemid 25 129 (+81);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1338 (+5);

- õhutõrjesüsteemid 1116 (+5);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 30 641 (+146);

- tiibraketid 3121 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 41 726 (+116);

- eritehnika 3784 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.