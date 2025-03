Ukraina hävitas Belgorodi oblastis neli Vene sõjaväekopterit

Oluline Ukrainas käivas sõjas esmaspäeval, 24. märtsil kell 9.45:

- Ukraina hävitas Belgorodi oblasti neli Vene kopterit;

- Venemaa pole suutnud viie päevaga Krasnodari naftabaasi põlengut kustutada;

- Ukraina õhutõrje hävitas möödunud nädalal 1115 Venemaa sihtmärki;

Ukraina hävitas Belgorodi oblasti neli Vene kopterit

Üle Venemaa piiri Belgorodi oblastisse tunginud Ukraina relvajõud hävitasid neli Vene sõjaväekopterit.

"Erioperatsioonide üksused hävitasid koostöös sõjaväeluure, raketi- ja suurtükiväega Vene Föderatsioonis Belgorodi oblastis neli vaenlase helikopterit kaks Ka-52 ja kaks Mi-8," teatas Ukraina erioperatsioonide väejuhatus (SSO) esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Kopterite purustamiseks kasutasid Ukraina relvajõud mitmikraketiheitjast HIMARS või MLRS tulistatud rakette, millest igaüks oli täidetud 180 000 volframkuuliga. Videol on näha vähemalt üks täppislöök otse kopteri pihta ning ülejäänud raketid maandusid vaenlase kopterite vahetus läheduses.

Ka-52 on ründehelikopter, mida vaenlane kasutab luureks ja maapealsete sihtmärkide ründamiseks. Transpordihelikoptereid Mi-8 kasutavad vaenlase väed personali ja lasti transportimiseks, samuti maapealsete operatsioonide toetamiseks, märkis Ukraina.

Ukrainian Special Operations Forces, in coordination with Ukraine's Main Intelligence and other troops, destroyed 4 Russian helicopters in Belgorod region.



A strike with M30A2 munitions hit a forward landing site, sending two Ka-52s and two Mi-8s to the scrapyard. https://t.co/XToAZtOScJ pic.twitter.com/Jf5GFc2hca — NOELREPORTS (@NOELreports) March 24, 2025

Kõik kopterid hävitati raketilöögiga vastase tagalasse, kus vaenlane oli loonud õhuoperatsioonide platvormi, mida sai kasutada kas positsiooni kiireks vahetamiseks või ootamatuteks rünnakuteks Ukraina julgeoleku- ja kaitsejõududele.

"Vaenlane arvas taas, et ta on sügavas tagalas kättesaamatu. Tõestasime taas, et SSO jaoks pole midagi kättesaamatut," märkis Ukraina erioperatsioonide väejuhatus.

Venemaa pole suutnud viie päevaga Krasnodari naftabaasi põlengut kustutada

Vene tuletõrjujad jätkasid pühapäeval Krasnodari krais Ukraina õhurünnaku tagajärjel süttinud naftabaasi põlengu kustutamist. Kütusehoidla oli saanud tabamuse juba kolmapäeval.

Must suits tõusmas Krasnodari krais Ukraina droonitabamuse järel juba viiendat päeva põlevast naftabaasist. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

"Üks rajatises olevatest mahutitest ja naftasaadused põlevad," teatas Krasnodari krai administratsioon pühapäeva õhtul sõnumirakenduses Telegram.

Pühapäeval kell kaheksa õhtul oli tulekahju Kavkazskaja küla lähedal asuvas naftabaasis levinud ligikaudu 2000 ruutmeetrile, teatas krai administratsioon Telegramis. Tulekahju pindala peaaegu kahekordistus laupäeva õhtul pärast naftasaaduste väljapurset ühest mahutist.

Now burning into its 5th day, the Russian oil facility in Krasnodar once again lit the region with fresh explosions.



The war can be over if Ukraine is merely allowed to destroy Putin's oil industry. pic.twitter.com/ePxDpD9PJs — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 23, 2025

Vene võimud tõid laupäeval tulekahju kustutamiseks kohale tulekustutusrongi.

Baas on osa Venemaad läbivast torujuhtmest, mida kasutatakse nafta ekspordi vahejaamana.

Ukraina õhutõrje hävitas möödunud nädalal 1115 Venemaa sihtmärki

Ukraina õhutõrje hävitas möödunud nädalal vähemalt 1115 Venemaa sihtmärki.

Ukraina väejuhatuse teatel hävitasid Ukraina väed 625 rünnakudrooni Shahed, 250 luuredrooni ja 240 muud tüüpi drooni.

Selle nädala jooksul sooritasid Ukraina õhujõud ka umbes 160 väljalendu. Õhuväe piloodid sooritasid kümneid õhulööke vaenlase positsioonidele, kasutades pomme ja erinevat tüüpi rakette.

Tabamuse said komandopunktid, logistikataristu ja piirkonnad, kuhu oli koondatud vaenlase personal ja sõjatehnika.

Õhujõudude ühendbrigaadi drooniüksused viisid nädala jooksul läbi 823 lahinglendu. Selle tulemusena on Vene vägede lahingukaotused hinnanguliselt üle 50 inimese. Lisaks hävitati 22 varjendit ja tabati kolme Vene sissetungijate kasutatud droonide stardiplatsi.