Venemaa pole suutnud viie päevaga Krasnodari naftabaasi põlengut kustutada

"Üks rajatises olevatest mahutitest ja naftasaadused põlevad," teatas Krasnodari krai administratsioon pühapäeva õhtul sõnumirakenduses Telegram.

Pühapäeval kell kaheksa õhtul oli tulekahju Kavkazskaja küla lähedal asuvas naftabaasis levinud ligikaudu 2000 ruutmeetrile, teatas krai administratsioon Telegramis. Tulekahju pindala peaaegu kahekordistus laupäeva õhtul pärast naftasaaduste väljapurset ühest mahutist.

Now burning into its 5th day, the Russian oil facility in Krasnodar once again lit the region with fresh explosions.



The war can be over if Ukraine is merely allowed to destroy Putin's oil industry. pic.twitter.com/ePxDpD9PJs