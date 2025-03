Peking lükkas tagasi väited Hiina rahuvalvajate saatmisest Ukrainasse

Hiina välisministeerium lükkas esmaspäeval ümber väited, et Peking võib liituda võimaliku rahuvalvemissiooniga Ukrainas.

Saksa väljaanne Die Welt kirjutas möödunud nädalavahetusel diplomaatilistele allikatele tuginedes, et Hiina kaalub väidetavalt ühinemist rahuvalvejõududega osana Euroopa juhitavast hea tahte koalitsioonist, et tagada relvarahu Ukrainas.

Hiina välisministeerium lükkas esmaspäeval need väited tagasi.

"Tahaksin rõhutada, et kõnealused teated ei vasta tõele ning Hiina seisukoht Ukraina kriisi suhtes on järjekindel ja selge," seletas Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Guo Jiakun.

Hiina ise väidab, et on Ukraina ja Venemaa sõjas neutraalne pool. Kompartei on aga säilitanud Moskvaga tihedad majanduslikud suhted ning jäänud Venemaa peamiseks liitlaseks kogu täiemahulise invasiooni vältel.