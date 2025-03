Aafrika kogukonnad saavad Eestis välja mõeldud ja toodetud toidukuivatid

Pärnumaal Tuudi külas käis esmaspäeval kiire töö, et komplekteerida 72 Eestis toodetud toidukuivatit, mis saadetakse Keeniasse ja Ugandasse, et aidata sealseid kogukondi.

Eestis välja mõeldud päikeseenergial töötavaid toidukuivateid toodab pereettevõte GlobeDry Pärnumaal Tuudi külas. Esmaspäeval sätiti seal 72 toidukuivatit valmis saatmiseks Aafrikasse.

Kuivatid lähevad aprilli alguses teele Keenia ja Uganda poole, eesmärgiga parandada sealset toiduhügieeni ja vähendada toiduraiskamist.

"Mondo on nendes kogukondades töötanud juba 17 aastat ja väga oluline, suur osa Uganda, Keenia elanikkonnast on just väikefarmerid ehk nad väga palju sõltuvad kasvatatavast toidust," ütles Mondo keskkonnaprogrammi juht Egle Küngas.

"Kliimamuutused väga palju mõjutavad juba neid kogukondi. Traditsiooniliselt on juba harjutud viljade kuivatamisegaga, aga kui need traditsiooniliselt kuivatatakse näiteks maa peal ja siis tulevad vihmahood, siis need kuivatatatavad viljad või kala kandub, kahjuks, minema. Aga need toidukuivatid on ilmastikukindlad ja saab toitu nii putukate eest kaitstult kui ka vihmade eest kaitstult kuivatada," selgitas ta.

Küngase sõnul saadeti 36 samasugust toidukuivatit möödunud sügisel ka Gruusiasse.

"Me paneme siia karpi kõik vajalikud asjad, et nad saaksid üldse neid kuivateid kasutada ja puuvilju ja muid saadusi kuivatada. Siin on näiteks lihtsamad asjad kausist kuni põlleni, kuni harjad pesemiseks, kummikindad, kaal, on ka noad – kõik, et nad saaksid kohe hakata kasutama ja neil ei tekiks probleeme sellega, et kui see kuivati sinna jõuab, mida nad siis tegema hakkavad," rääkis vabatahtlik pakkija Kelli Eek.

GlobeDry omanik Margus Kullerkupp kirjeldas toidukuivati töötamisviisi. "Peal me näeme päikeseelektri paneeli, päikeseelektri paneel teeb meil elektrit ventilaatorite jaoks. Ja sellel Eestis välja töötatud toidukuivatil on eripära selles, et kõik seinad koguvad soojust. Ehk siis see suudab 180 kraadi päikeseenergiat endasse võtta."

Kuigi toidukuivatid töötavad ka Eesti kliimas, tuli Kullerkupul idee selliseid kappe tootma hakata just seoses arengumaadega.

"On väga, väga suur probleem just toiduhügieen kuivatamise teel ja kui minna põllumajandusse, siis väga palju saadusi maailmas kuivatatakse. Tegelikult see on uskumatult suur turg ja see idee tuligi, kuidas aidata ka selliseid regioone, kus tegelikult ei ole elektrivarustust," rääkis ta.

Toidukuivatite Aafrikasse saatmist rahastab keskkonnainvesteeringute keskus.