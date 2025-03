Leedu peaminister: Atlandi-ülestes suhetes ei ole mõrasid

Eestit külastanud Leedu peaminister Gintautas Paluckas arutas Eesti peaministri Kristen Michaliga piirkonna julgeolekut.

Valitsusjuhtide sõnul tuleb jätkata Ukraina toetamist, tõsta kaitsekulusid, arendada piirkonna kaitsetööstust ja tugevdada kriitilise taristu kaitset.

Balti riigid kavatsevad energiataristu kaitseks küsida toetust ka Euroopa ühendamise rahastust.

Leedu peaministri sõnul on piirkonna julgeolek seotud heade transatlantiliste suhetega ja selles ei ole mõrasid vaatamata USA vähenenud huvile Euroopa julgeolekusse panustada.

"On selge, et kui me räägime regionaalsetest NATO kaitseplaanidest, siis need on tihedalt seotud ka meie Atlandi-üleste suhetega ja Ameerika Ühendriikidega. See puudutab nii meie suhete laiust kui ka ulatust ja me ei tohiks kaotada lootust, sest kuigi poliitikas on tehtud väga dramaatilisi avaldusi, siis praktikas ei ole meie NATO-suhetes ega kahepoolsetes suhetes ühtegi mõra," sõnas Paluckas.