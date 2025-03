Ukraina üksused on saavutanud edu Venemaa Belgorodi oblastis ning pealetung jätkub, selgub mõlema poole meedia teadetest.

Ukraina sõjaväeallikate ning Vene sõjaväekanalite ja blogijate kinnitusel on Ukraina relvajõud saavutanud täieliku kontrolli Belgorodi oblastis Demidovka küla üle ning alustanud ka pealetungi Popovkale, vahendas meediakanal Dialog.ua esmaspäeva õhtul.

Nii avaldas Vene sõjaväekorrespondent Romanov Lait droonivideo Demidovkast, märkides: "Demidovka, Krasnojaružski rajoon, Belgorodi oblast." Ülesvõttel näidatakse Ukraina relvajõudude poolt hõivatud ala ja kirjeldatakse, kuidas nad selle oma kätte võtsid.

Russian Z-channels keep confirming the capture of Demidivka in Belgorod Oblast by Ukrainian forces, and now whining that their troops just up and left, letting Ukrainian fighters advance. pic.twitter.com/4AgNT94wEc — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2025

Ka Vene sõjaväe uudistekanal Rõbar, mis tegutseb ühismeediakeskkonnas Telegram teatas, et Ukraina üksused jätkavad rünnakuid Belgorodi oblastis: "Vaenlase üksused ründavad ikka ja jälle Demidovka piirkonnas, piirialal käivad lahingud." Sõjaväekorrespondent Romanov ja kanal "Erivägede peaingel" teatasid rünnakust Popovkale.

Saksa väljaande Bild andmetel jätkavad Ukraina relvajõud edasitungimist veel kolmele külale kümnekilomeetrises piiritsoonis, liikudes Venemaa piirist 500 meetri kuni kahe kilomeetri sügavusele.

Ukraina relvajõududele lähedased allikad teatavad, et operatsiooni eesmärk on luua Venemaa territooriumile puhvertsoon, et kaitsta Sumõ oblastit võimalike Venemaa rünnakute eest.

Bild kirjutab, et Ukraina armee kuudepikkune taganemine Venemaa Kurski oblastist, kuhu nad tungisid mullu augustis, osutus vaid osaks plaanist. Bildi sõjaline vaatleja Julian Roepke märkis: "Ukraina tõmbas sealt välja suurema osa oma vägedest, sealhulgas eliitüksused, et alustada uut pealetungi mujal Venemaa territooriumil."

Kurski oblastis kontrollivad Ukraina relvajõud juba 16-kilomeetri pikkust riba piki piiri, mis ulatub kuni kolme kilomeetri sügavusele Venemaa territooriumile. Nüüd kasutatakse sarnast taktikat ka Belgorodi piirkonnas.

Ukraina relvajõudude operatsioonil Venemaa territooriumil on mitu olulist tähendust. Esiteks demonstreerib see Ukraina strateegilist initsiatiivi ja võimet viia lahingutegevus üle vaenlase territooriumile. See muudab psühholoogilist kliimat mitte ainult rindel, vaid ka Venemaa enda sees: piirialade elanikkond hakkab sõda tundma mitte uudistest, vaid omal nahal, mis õõnestab usaldust Venemaa võimude vastu ja tekitab sisepingeid,. Märkis Dialog.ua.

Teiseks võimaldab puhvertsooni loomine Belgorodi ja Kurski piirkondade territooriumile Ukrainal kaitsta oma piirialasid, eriti Sumõ oblastit, võimalike rünnakute eest, ilma et oleks vaja oma territooriumil pidada kurnavaid kaitselahinguid. See vabastab ressursse, tugevdab Ukraina relvajõudude positsiooni ja näitab, et Ukraina on valmis pealetungitegevuseks mitte ainult Donbassis, vaid ka Venemaa suunal.