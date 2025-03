Sõja 1126. päev:Meedia teatel edenevad Ukraina väed Venemaa Belgorodi oblastis

Ukraina üksused on saavutanud edu Venemaa Belgorodi oblastis ning pealetung jätkub, selgub mõlema poole meedia teadetest. Ukraina vägede ülemjuhataja sõnul on tema väed tänavu neutraliseerinud 748 Vene tanki.

Oluline Ukrainas käivas sõjas teisipäeval, 25. märtsil kell 20.53:

- Meedia teatel edenevad Ukraina väed Venemaa Belgorodi oblastis;

- Ukraina teatel ründas Venemaa öö jooksul 139 drooni ja ballistilise raketiga;

- Ukraina: meie täppisrünnakus hukkus 30 Vene sõdurit;

- Sõrskõi: Ukraina väed on tänavu neutraliseerinud 748 Vene tanki;

- Krasnodari krais asuv naftapumpla suleti droonirünnakus tekitatud kahjustuste tõttu;

- Okupeeritud Luhanski oblastis sai surma kolm Vene propagandisti;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit.

Meedia teatel edenevad Ukraina väed Venemaa Belgorodi oblastis

Ukraina üksused on saavutanud edu Venemaa Belgorodi oblastis ning pealetung jätkub, selgub mõlema poole meedia teadetest.

Ukraina sõjaväeallikate ning Vene sõjaväekanalite ja blogijate kinnitusel on Ukraina relvajõud saavutanud täieliku kontrolli Belgorodi oblastis Demidovka küla üle ning alustanud ka pealetungi Popovkale, vahendas meediakanal Dialog.ua esmaspäeva õhtul.

Nii avaldas Vene sõjaväekorrespondent Romanov Lait droonivideo Demidovkast, märkides: "Demidovka, Krasnojaružski rajoon, Belgorodi oblast." Ülesvõttel näidatakse Ukraina relvajõudude poolt hõivatud ala ja kirjeldatakse, kuidas nad selle oma kätte võtsid.

Russian Z-channels keep confirming the capture of Demidivka in Belgorod Oblast by Ukrainian forces, and now whining that their troops just up and left, letting Ukrainian fighters advance. pic.twitter.com/4AgNT94wEc — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2025

Ka Vene sõjaväe uudistekanal Rõbar, mis tegutseb ühismeediakeskkonnas Telegram teatas, et Ukraina üksused jätkavad rünnakuid Belgorodi oblastis: "Vaenlase üksused ründavad ikka ja jälle Demidovka piirkonnas, piirialal käivad lahingud." Sõjaväekorrespondent Romanov ja kanal "Erivägede peaingel" teatasid rünnakust Popovkale.

Saksa väljaande Bild andmetel jätkavad Ukraina relvajõud edasitungimist veel kolmele külale kümnekilomeetrises piiritsoonis, liikudes Venemaa piirist 500 meetri kuni kahe kilomeetri sügavusele.

Ukraina relvajõududele lähedased allikad teatavad, et operatsiooni eesmärk on luua Venemaa territooriumile puhvertsoon, et kaitsta Sumõ oblastit võimalike Venemaa rünnakute eest.

Bild kirjutab, et Ukraina armee kuudepikkune taganemine Venemaa Kurski oblastist, kuhu nad tungisid mullu augustis, osutus vaid osaks plaanist. Bildi sõjaline vaatleja Julian Roepke märkis: "Ukraina tõmbas sealt välja suurema osa oma vägedest, sealhulgas eliitüksused, et alustada uut pealetungi mujal Venemaa territooriumil."

Kurski oblastis kontrollivad Ukraina relvajõud juba 16-kilomeetri pikkust riba piki piiri, mis ulatub kuni kolme kilomeetri sügavusele Venemaa territooriumile. Nüüd kasutatakse sarnast taktikat ka Belgorodi piirkonnas.

Ukraina relvajõudude operatsioonil Venemaa territooriumil on mitu olulist tähendust. Esiteks demonstreerib see Ukraina strateegilist initsiatiivi ja võimet viia lahingutegevus üle vaenlase territooriumile. See muudab psühholoogilist kliimat mitte ainult rindel, vaid ka Venemaa enda sees: piirialade elanikkond hakkab sõda tundma mitte uudistest, vaid omal nahal, mis õõnestab usaldust Venemaa võimude vastu ja tekitab sisepingeid,. Märkis Dialog.ua.

Teiseks võimaldab puhvertsooni loomine Belgorodi ja Kurski piirkondade territooriumile Ukrainal kaitsta oma piirialasid, eriti Sumõ oblastit, võimalike rünnakute eest, ilma et oleks vaja oma territooriumil pidada kurnavaid kaitselahinguid. See vabastab ressursse, tugevdab Ukraina relvajõudude positsiooni ja näitab, et Ukraina on valmis pealetungitegevuseks mitte ainult Donbassis, vaid ka Venemaa suunal.

Ukraina teatel ründas Venemaa öö jooksul 139 drooni ja ballistilise raketiga

Ukraina õhujõud teatasid teisipäeval, et Venemaa tulistas öösel toimunud rünnaku käigus Ukraina suunas 139 drooni ja ühe ballistilise raketi Iskander-M. Õhurünnakutes sai vigastada kaks inimest ja kahjustada mitu hoonet.

Ukraina õhukaitse tulistas alla 78 drooni ja veel 34 ei jõudnud sihtmärgini, lisati pressiteates, täpsustamata, mis juhtus ülejäänud 27 drooniga.

Öösel toimunud rünnak põhjustas Poltaava oblastis ühe ettevõtte angaaris tulekahju, milles sai vigastada kaks inimest. Samuti kahjustas õhurünnak Kiievi oblastis kahte laohoonet, teatasid kohalikud ametnikud.

Kuberner Oleh Sõniehubovi sõnul kahjustas droonilöök ka raudtee elektriliine ja põhjustas 8400 ruutmeetri suuruse tulekahju Harkivi kirdeosas Iziumi linnas. Ta ütles, et kannatada said ka kaks tsiviiltaristu objekti, kuid inimohvreid ei olnud.

Vene vägede öine õhurünnak järgnes esmaspäeval Saudi Araabias toimunud Venemaa esindajate ja USA ametnike kõnelustele võimaliku relvarahu üle kolm aastat kestnud sõjas Ukrainaga.

Zelenski kritiseeris USA erisaadiku avaldusi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kritiseeris teisipäeval Valge Maja erisaadiku Steve Witkoffi avaldusi, kes kiitis hiljuti Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit ja näis seadustavat Venemaa annekteerimist mõnes Ukraina piirkonnas.

Witkoffi kommentaare usutluses saatejuhile Tucker Carlsonile, nähti Kiievis järjekordse märgina sellest, kui kaugele on mõned USA presidendi Donald Trumpi administratsioonis Ukrainast Venemaa poole liikunud.

"Palju informatsiooni, mida mõned inimesed ja teie mainitud isik levitavad... on väga kooskõlas Kremli sõnumitega," ütles Zelenski, vastates küsimusele Witkoffi antud intervjuu kohta.

Trumpi saadik ütles, et Vene riigis vaadeldakse neid territooriume Venemaa omadena.

Witkoff viitas Venemaa okupeeritud aladel korraldatud referendumite seeriale, mis väidetavalt näitasid toetust Moskva valitsusele, kuid mille Ukraina ja suur osa rahvusvahelisest kogukonnast mõistis õigusvastasena hukka.

"Keegi ei saa neid rahvahääletusi seadustada, sest need viidi läbi relvade abil. Keegi ei tunnista neid territooriume Venemaa omadena," ütles Zelenski.

Ukraina: meie täppisrünnakus hukkus 30 Vene sõdurit

Ukraina õhuvägi tabas Venemaa Kurski oblastis Vene sõjaväelaste koondumiskohta, tappes täppisrünnakuga kuni 30 Vene sõdurit, teatas Ukraina peastaap teisipäeval.

"Löögi tulemusena hävitati sihtmärk täielikult," seisis avalduses, lisades, et Ukraina piloodid ja kaitseväelased jätkavad Venemaa positsioonide ründamist, et vähendada Moskva sõjalist potentsiaali.

Rünnaku toimumiskohaks olev Kondratovka küla asub Kurski oblasti lääneosas Ukraina piiri lähedal. See on osa ajaloolisest Slobožanštšina piirkonnast.

Rünnak toimus Kurski oblastis käivate lahingute kontekstis. Ukraina väed tungisid Kurski oblastisse 2024. aasta augustis, kuid on nüüd Vene vägede pealetungi tõttu suurema osa vallutatud aladest pidanud loovutama.

Venemaa väed, mida tugevdavad Põhja-Korea üksused, alustasid märtsi alguses suuremat vastupealetungi, võttes ukrainlastelt tagasi märkimisväärsed alad, sealhulgas Sudža linna.

Sõrskõi: Ukraina väed on tänavu neutraliseerinud 748 Vene tanki

Ukraina kaitsevägi on alates aasta algusest kõikidel rinnetel kokku neutraliseerinud 748 Vene tanki ja 1609 soomusmasinat, teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Oleksandr Sõrskõi esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias.

Завдяки злагодженій бойовій роботі наших захисників із початку року знешкоджено понад півтори тисячі (1609) броньованих бойових машин противника та 748 танків.

Дякую нашим воїнам!

Сили оборони України продовжують нищити окупантів та їхню техніку.

Слава Україні! pic.twitter.com/Lfe4YsM99H — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) March 24, 2025

Kindrali sõnul on Vene soomusmasinate hävitamise toonud Ukraina kaitsjate tõhus koordineeritud tegevus.

Esmaspäeva ennelõunal sai avalikuks, et Ukraina erioperatsioonide üksused hävitasid koostöös kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi, raketivägede ja suurtükiväega Venemaa Belgorodi oblastis kaks Vene helikopterit Ka-52 ja kaks helikopterit Mi-8.

Krasnodari krais asuv naftapumpla suleti droonirünnaku põhjustatud kahjustuste tõttu

Ukraina eelmise nädala droonirünnakus süttinud Venemaa Krasnodari krais asuv Kavkazskaja naftapumplat ei saa enam tekkinud kahjustuste tõttu nafta transportimiseks kasutada, teatas seda haldav Kaspia torujuhtme konsortsium (Caspia Pipeline Consortium, CPC) esmaspäeva õhtul.

Ukraina droonid tabasid Kavkazskaja naftapumbajaama ööl vastu 19. märtsi, kahjustades selle seadmeid ja süüdates tulekahju, mis põles veel ka esmaspäeval, 24. märtsil.

Krai administratsiooni teatel oli tuli levinud esmaspäeval 2000 ruutmeetrile, kusjuures üks mahutitest ja selles olevad naftasaadused põlevad endiselt ning tuletõrjujatel ei olnud õnnestunud seda kustutada.

Enne seda, 17. veebruaril, oli Ukraina korraldanud droonirünnaku ka samuti Krasnodari krais asuvale Kropotkinskaja naftapumbajaamale, mis on suurim Venemaa Kaspia torujuhtme konsortsiumis. Rünnaku tulemusena võeti jaam tööst välja, ütles Ukraina sõjaväeluure SBU allikas väljaandele The Kyiv Independent.

Pärast Kropotkinskaja jaama sulgemist vähendati konsortsiumi prognoositavat naftatranspordi mahtu, kuid pärast Kavkazskaja jaama hävitamist ei ole see lähitulevikus üldse võimalik, seisis CPC avalduses.

Konsortsium jätkab Kropotkinskaja jaamas parandustöid, teatas ettevõte.

Rajatised on osa Kaspia torujuhtme süsteemist, mille kaudu pumbatakse aastas kuni kuus miljonit tonni naftat.

Ukraina on korraldanud rünnakuid Venemaa rafineerimistehastele, naftabaasidele ja kaitsetööstuse rajatistele, et häirida Moskva suutlikkust jätkata oma täiemahulist agressioonisõda.

Okupeeritud Luhanski oblastis sai surma kolm Vene propagandisti

Vene vägede okupatsiooni all olevas Ukraina Luhanski oblastis sai suurtükitules surma kuus inimest, kelle hulgas oli ka kolm Vene propagandakanalite töötajat.

"Kuus inimest hukkus Kremenna munitsipaalpiirkonnas Ukraina relvajõudude suurtükitule tõttu. Nende hulgas oli kolm föderaalse meedia töötajat, kes tegutsesid Luhanski Rahvavabariigis: ajalehe Izvestia korrespondent Aleksandr Fedortšak, (Vene kaitseministeeriumi – toim.) telekanali Zvezda operaator Andrei Panov ja autojuht Aleksandr Sirkeli," teatas Luhanski okupatsioonivalitsuse juht Leonid Pasetšnik.

Hiljem teatas telekanal Zvezda sotsiaalmeedia vahendusel, et rünnaku tagajärjel sai tõsiselt haavata ka nende korrespondent Nikita Goldin, kes viibis samas kohas, kus surma saanud operaator ja autojuht.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 905 940 (võrdlus eelmise päevaga +1180);

- tankid 10 425 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 21 670 (+18);

- suurtükisüsteemid 25 190 (+61);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1341 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1117 (+0);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 30 759 (+118);

- tiibraketid 3121 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 41 824 (+98);

- eritehnika 3785 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.