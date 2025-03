Siseministeerium uurib võimalust anda tollitoimingud PPA-le

PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul suudavad juba praegu piiripunktides kõrvuti töötavad tolliametnikud ja piirivalvurid teineteist asendada. Näiteks, kui piiriületajaid on väga palju, oskab piirivalvur lihtsamaid tollitoiminguid teha ja tolliametnik inimeste dokumente kontrollida.

PPA hinnangul tasubki selle pinnalt kaaluda, kas tulevikus võiks piirikontrolli ja tollikontrolli protseduuridega tegelda üks asutus, nimelt PPA.

"Täna saab Narva piiripunktis piiri ületada ainult jalakäija. Sisulises plaanis see tähendaks siis seda, et selle funktsiooni, mida täna toll teeb, vaatab, et inimesed ei viiks üle piiri sanktsioneeritud kaupa, või oleks neil muud kaubaasjad ja deklaratsioonid kõik korras, selle funktsiooni täidab piirivalveametnik," kirjeldas Kommusaar tulevikku.

Kommusaar rõhutas, et tegemist on üsna algusjärgus oleva ideega, mis vajab veel kaalumist ja uurimist, kas sealt üldse mingit kokkuhoidu paistab. Sama kinnitas ka maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Ursula Riimaa.

"Loomulikult on iga kokkuhoiukoht väärt kaalumist, aga seda tuleb teha põhjalikult ja läbimõeldult, sest tollikontroll võib esmalt tunduda kui lihtsalt pagasi läbivaatus, kuid siiski on ta oma olemuselt laiem. Ja me ei saa ära unustada ka seda, et toll ei toimeta täna ainult idapiiril. Me oleme ka sadamates, lennujaamas, posti- ja kullerteenuse osutajate juures. Nii et seda tuleks vaadata tervikprotsessina," rääkis Riimaa.

Maksu- ja tolliameti hinnangul peabki analüüs eelkõige selgitama, kuivõrd mõistlik on jagada tolli põhiülesandeid kahe asutuse vahel.

PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul on tollikontrolli ja piirikontrolli protseduuride liitmise mõttekuse analüüs juba alanud.