Prokuratuur kaebab Suure-Lähtru otsuse ühes episoodis edasi

Pärnu maakohus mõistis veebruaris Kairi Kuusemaa süüdi oma lapse tapmises, aga laiba rüvetamise süüdistuses lõpetas maakohus menetluse, leides, et tegemist võib olla väärteoga. "Viimase tõttu otsustas Lääne ringkonnaprokuratuur maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus vaidlustada," teatas Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Eliisa Sommer.

Prokuratuur leiab ringkonnakohtule esitatud apellatsioonis, et laiba rüvetamise episoodis on prokuratuur esitanud kohtule tõendeid, mille puhul on võimalik süüdistatav neis tegudes süüdi mõista.

Prokuratuuri hinnangul viitavad tõendid, et naine viis alasti vastsündinu surnukeha naabertalu lähistele selliselt, et see oli koerale kättesaadav. See on prokuratuuri hinnangul laiba üldtunnustatud tavadele mittevastav kohtlemine. "Selliselt kahjustati prokuratuuri hinnangul surnu au kui tema inimväärikuse säilinud osa," seisab prokuratuuri teates.

Kuivõrd maakohus tuvastas, et süüdistatav sünnitas üksi ning sellest ei teadnud keegi, siis sai prokuratuuri hinnangul vaid süüdistatav viia surnud lapse talu kompleksist välja.

"Tuginedes süüdistatava sünnituseelsele, sünnituse ajal ja sellele järgnenud käitumisele, kinnitab see prokuratuuri hinnangul süüdistava eesmärki - teha võimatuks see, et keegi kunagi saaks teada tema vastsündinud lapsest," leiab prokuratuur.

Eelnevast tulenevalt taotleb prokuratuur Tallinna ringkonnakohtult Pärnu maakohtu otsuse osalist tühistamist ja süüdistatava karistamist pooleaastase vangistusega ka tapmisele järgnenud laiba rüvetamise eest ning liitkaristuse moodustamist.

20. veebruaril mõistis Pärnu maakohtu kohtunik Kairi Kuusemaa oma lapse tapmises süüdi ja karistas teda kolme aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistusega.

Karistuse kandmise algus on eelmise aasta 9. märts.

Vahetult pärast kohtuotsuse väljakuulutamist ütles Kuusemaa kaitsja Robert Sarv, et kaebab otsuse edasi ringkonnakohtusse.