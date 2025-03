USA välisministeerium: Ukraina ja Venemaa erimeelsusi arutatakse pärast vaherahu

"Ma ei hakka spekuleerima... Selle administratsiooni lähenemise tõttu on käimas palju diplomaatilisi läbirääkimisi, toimub palju kõrgetasemelisi kohtumisi, toimub palju vestlusi, millest valdavat enamust ma ei saa teile kommenteerida," ütles Tammy Bruce vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas USA võimud peavad Venemaal nõudeid Ukraina aladele õigustatuks.

Ta märkis, et USA võimud töötavad ühe ülesande kallal – rahu saavutamise nimel ja just sel eesmärgil ka Saudi Araabias peetavad läbirääkimised käivad.

Bruce ütles, et ainult täieliku relvarahu saavutamisel on võimalik arutada sõja osapoolte erimeelsusi ja seda, mis saab pärast püsiva rahu saavutamist. Tema sõnul väljendasid seda seisukohta nii president Donald Trump kui ka välisminister Marco Rubio.

Päev varem ütles Trump, et arutelud territooriumide teemal käivad. Enne seda nimetas erisaadik Steve Witkoff Ukraina okupeeritud alasid venekeelseks ja püüdis nende hõivamist õigustada Venemaa korraldatud ebaseaduslike referendumite tulemustega.

Ukraina delegatsioon jääb Saudi Araabiassse ka teisipäevaks

Ukraina delegatsioon jääb Saudi Araabiasse ka teisipäevaks, et pidada uus voor läbirääkimisi oma Ameerika kolleegidega, teatas teisipäeval uudisteagentuur Unian.

Uus kohtumine Ukraina ja USA delegatsiooni vahel toimub pärast seda, kui esmaspäeval pidasid Ameerika Ühendriikide esindajad Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadhis kõnelusi Vene delegatsiooniga.

Ukrainlastega kohtusid ameeriklased pühapäeval.

Moskva leke: Venemaa nõuab Ukraina vägede väljaviimis neljast oblastist

Venemaa taotleb Saudi Araabia kõnelustel Ukraina relvajõudude täielikku väljaviimist Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblastist, kirjutas Vene väljaanne Moscow Times viitega Kremli allikatele.

Ühe ametniku sõnul püüab Moskva iga hinna eest piirkondade üle kontrolli saada, kuna nende kaotus annaks Kremli valitsejale Vladimir Putinile tugeva poliitilise hoobi.

"Põhiseaduses puudub mehhanism nende piirkondade Venemaast eraldamiseks. Meil ​​on vaja kogu Zaporižžjat ja kogu Hersoni piirkonda," rääkis allikas. Venemaa on kirjutanud nelja Ukrainalt okupeeritud oblasti ja Krimmi poolsaare kuuluvuse enda koosseisu juba oma konstitutsiooni.

Teine ametnik ütles, et USA president Donald Trump kas survestab Ukrainat vägesid välja viima või jätab Venemaal pikale venivatesse läbirääkimistesse, millega samal ajal jätkuks lahingud nende alade hõivamiseks. Teine variant on Moskva jaoks kehvem, sest siis peab okupatsiooniarmee jõgesid ületama, märkis Moscow Times.

Venemaa võib proovida okupeerida ka osa Dnipropetrovski või Sumõ oblastist, et need Hersoni ja Zaporižžja vastu vahetada.

"Loodame leida variandi, mille puhul me ei peaks ületama Dneprit ja ründama Hersoni. Ma väga loodan, et selleni see ei jõua. See tähendab meile taas tuhandeid ja tuhandeid kaotusi," lisas allikas.

Üks Vene diplomaat ütles ajakirjanikele, et Moskva loodab, et USA presidenti eriti ei huvita, millised territooriumid täpsemalt Putinile loovutatakse.

"Nii palju, kui mina aru saan, siis tahab Trump näha moodsat, hästirelvastatud, läänemeelset Ukrainat. Ta ei saa lihtsalt Ukrainast täielikult loobuda. Aga see, kuhu täpselt piir tõmmatakse, pole tema jaoks väga oluline," oletas diplomaat.