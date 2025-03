Olulisemad uudised Ukraina sõja lõpetamiseks käiva diplomaatilise tegevuse kohta teisipäeval, 25. märtsil kell 12.45:

- Venemaa hoidub hinnangust USA-ga peetud kõnelustele Ukraina üle;

- Karassini väitel kaasavad Venemaa ja USA rahukõnelustesse ÜRO ja teisi riike;

- USA välisministeerium: Ukraina ja Venemaa erimeelsusi arutatakse pärast vaherahu;

- Ukraina delegatsioon jääb Saudi Araabiassse ka teisipäevaks;

- Moskva leke: Venemaa nõuab Ukraina vägede väljaviimis neljast oblastist;

Venemaa hoidub hinnangust USA-ga peetud kõnelustele Ukraina üle

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov hoidus avaldamast Kremli hinnangut esmaspäeval Saudi Araabias peetud Vene ja USA delegatsiooni Ukraina-teemaliste kõneluste tulemuse üle.

Peskov ütles teisipäeval ajakirjanikele, et delegatsioonid, kes olid omavahel arutanud Venemaa ja Ukraina vahel mingisugusegi kokkuleppe teostatavust, mis hõlmaks muuhulgas ka Mustal merel toimuvat laevaliiklust, on Ar-Riyadhis toimunud kõneluste sisu oma pealinnadesse edastanud.

"Me räägime tehnilistest läbirääkimistest, mis lähevad detailidesse. Seetõttu nende läbirääkimiste sisu loomulikult ei avaldata. Seda ei maksa oodata," ütles Peskov teisipäeval. "Teiseks, kordan veel kord, praegu analüüsitakse pealinnadesse saadetud aruandeid. Alles siis saab rääkida mingitest seisukohtadest."

Peskov ütles, et praegu ei räägitud kolmepoolsest kohtumisest Venemaa, USA ja Ukraina vahel.

Ta lisas ka, et Venemaa režiimijuhi Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi vahel ei ole hetkel plaanis vestlust, kuid vajadusel saab sellise kõne kiiresti korraldada.

Karassini väitel kaasavad Venemaa ja USA rahukõnelustesse ÜRO ja teisi riike

Venemaa ja USA vahel peetavatesse läbirääkimistesse Ukrainas käiva sõja lõpetamise üle kaasatakse rahvusvaheline üldsus, sealhulgas ÜRO ja üksikud riigid, ütles Vene läbirääkija Grigori Karassin.

Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimees Karassin osales esmaspäeval Ar-Riyadhis peetud kõnelustel USA-ga ja kirjeldas Vene riiklikule uudisteagentuurile TASS kohtumist kui laiahaardelist, kuid rasket dialoogi. "Arutati palju probleeme. Muidugi ei lahendatud kõike, kõiges ei jõutud kokku leppida," lisas Karassin teisipäeval.

Kõnelused, mis väidetavalt keskenduvad kaubalaevade liikumist Mustal merel tagava algatuse uuendamisele, on osa Trumpi administratsiooni laiematest püüdlustest pidada läbirääkimisi relvarahu saavutamiseks Ukrainas. Musta mere teravilja algatust vahendasid 2022. aastal ÜRO ja Türgi, et tagada navigatsiooniohutus, kuid see katkes pärast Moskva lahkumist leppest aasta hiljem.

Karassin märkis, et arutelud jätkuvad rahvusvahelise üldsuse, ennekõike ÜRO ja üksikute riikide kaasamisega. Venemaa esindaja ei täpsustanud, millised riigid kaasatakse ja mis rollis.

Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on algatanud niinimetatud tahtekoalitsiooni moodustaise, et pakkuda Kiievile julgeolekutagatisi, sealhulgas rahuvalvajate võimalikku lähetamist Ukrainasse, kui seal rahu peaks saavutatama.

USA välisministeerium: Ukraina ja Venemaa erimeelsusi arutatakse pärast vaherahu

USA välisministeeriumi pressiesindaja andis mõista, et Washingtoni seisukohalt peaks Ukraina ja Venemaa erimeelsusi, eelkõige territooriumite küsimusi, arutama alles pärast täieliku relvarahu kehtestamist.

"Ma ei hakka spekuleerima... Selle administratsiooni lähenemise tõttu on käimas palju diplomaatilisi läbirääkimisi, toimub palju kõrgetasemelisi kohtumisi, toimub palju vestlusi, millest valdavat enamust ma ei saa teile kommenteerida," ütles Tammy Bruce vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas USA võimud peavad Venemaal nõudeid Ukraina aladele õigustatuks.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Tammy Bruce. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Kevin Lamarque

Ta märkis, et USA võimud töötavad ühe ülesande kallal – rahu saavutamise nimel ja just sel eesmärgil ka Saudi Araabias peetavad läbirääkimised käivad.

Bruce ütles, et ainult täieliku relvarahu saavutamisel on võimalik arutada sõja osapoolte erimeelsusi ja seda, mis saab pärast püsiva rahu saavutamist. Tema sõnul väljendasid seda seisukohta nii president Donald Trump kui ka välisminister Marco Rubio.

Päev varem ütles Trump, et arutelud territooriumide teemal käivad. Enne seda nimetas erisaadik Steve Witkoff Ukraina okupeeritud alasid venekeelseks ja püüdis nende hõivamist õigustada Venemaa korraldatud ebaseaduslike referendumite tulemustega.

Ukraina delegatsioon jääb Saudi Araabiassse ka teisipäevaks

Ukraina delegatsioon jääb Saudi Araabiasse ka teisipäevaks, et pidada uus voor läbirääkimisi oma Ameerika kolleegidega, teatas teisipäeval uudisteagentuur Unian.

Uus kohtumine Ukraina ja USA delegatsiooni vahel toimub pärast seda, kui esmaspäeval pidasid Ameerika Ühendriikide esindajad Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadhis kõnelusi Vene delegatsiooniga.

Ukrainlastega kohtusid ameeriklased pühapäeval.

Moskva leke: Venemaa nõuab Ukraina vägede väljaviimis neljast oblastist

Venemaa taotleb Saudi Araabia kõnelustel Ukraina relvajõudude täielikku väljaviimist Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblastist, kirjutas Vene väljaanne Moscow Times viitega Kremli allikatele.

Ühe ametniku sõnul püüab Moskva iga hinna eest piirkondade üle kontrolli saada, kuna nende kaotus annaks Kremli valitsejale Vladimir Putinile tugeva poliitilise hoobi.

"Põhiseaduses puudub mehhanism nende piirkondade Venemaast eraldamiseks. Meil ​​on vaja kogu Zaporižžjat ja kogu Hersoni piirkonda," rääkis allikas. Venemaa on kirjutanud nelja Ukrainalt okupeeritud oblasti ja Krimmi poolsaare kuuluvuse enda koosseisu juba oma konstitutsiooni.

Teine ametnik ütles, et USA president Donald Trump kas survestab Ukrainat vägesid välja viima või jätab Venemaal pikale venivatesse läbirääkimistesse, millega samal ajal jätkuks lahingud nende alade hõivamiseks. Teine variant on Moskva jaoks kehvem, sest siis peab okupatsiooniarmee jõgesid ületama, märkis Moscow Times.

Venemaa võib proovida okupeerida ka osa Dnipropetrovski või Sumõ oblastist, et need Hersoni ja Zaporižžja vastu vahetada.

"Loodame leida variandi, mille puhul me ei peaks ületama Dneprit ja ründama Hersoni. Ma väga loodan, et selleni see ei jõua. See tähendab meile taas tuhandeid ja tuhandeid kaotusi," lisas allikas.

Üks Vene diplomaat ütles ajakirjanikele, et Moskva loodab, et USA presidenti eriti ei huvita, millised territooriumid täpsemalt Putinile loovutatakse.

"Nii palju, kui mina aru saan, siis tahab Trump näha moodsat, hästirelvastatud, läänemeelset Ukrainat. Ta ei saa lihtsalt Ukrainast täielikult loobuda. Aga see, kuhu täpselt piir tõmmatakse, pole tema jaoks väga oluline," oletas diplomaat.