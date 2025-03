Teti ja LMT aktsiate väljaostmine võib Lätile minna maksma 600 miljonit

Läti majandusminister Viktor Valainis ei kommenteerinud LETA väiteid. Läti valitsuskabinet otsustab väljaostutehinguga seotud küsimuste üle teisipäeval, vahendas LSM.

Läti püüab praegu riigile tähtsate telekomifirmade omandisuhteid selgemaks muuta. Omandisuhted on praegu keerulised, lihtsustatult on mõlemal firmal kaks omanikku. Need on Läti riik ja Telia. Lätile kuuluva osa müüki pole kaalutud.

Läti valitsuskabinet andis juba mullu detsembris majandusministeeriumile volituse teha Rootsi telekomifirmale Telia pakkumine telekommunikatsiooniettevõtete aktsiate väljaostmiseks.

LETA käsutuses oleva informatsiooni kohaselt arutatakse nüüd, kuidas ostetakse Telia aktsiad välja ja kuidas hakatakse ühinevat firmat tulevikus juhtima. Üks variant näeb ette, et Läti ostab Teliale kuuluvad aktsiad välja kahe riigifirma abiga. Riigieelarvest tuleb siis leida veel 200 miljonit eurot.

Teine variant näeb ette, et tehingu sõlmimiseks asutatakse eriotstarbeline ettevõte. See firma ostaks siis Telialt tagasi LMT ja Teti aktsiad. Sellesse ettevõttesse investeeriksid raha Läti kommertspangad, samuti paigutatakse sinna pensionifondide vahendeid. Samuti emiteeriks see ettevõte 200 miljoni euro ulatuses võlakirju.