Eesti ja Läti president avavad Riias uue Eesti saatkonna

Ligi 45 aastat tagasi arvutuskeskuseks ehitatud majast, mille Eesti riik üle viie aasta tagasi ostis, jäid ümberehituse järel alles vaid talad ja mõned vaheseinad, kõik muu on uus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Renoveerimisprojekti tegi United Riga Architects, sisekujunduse mõtles välja Kadri Tamme sisearhitektuuribüroo. Eestit leiame majas igal sammul - alates materjalikasutusest ja mööblist lõpetades Naalesak Kunsti kunstikonkursi võidutööga "Oksad ja juured". Ja tähtis on seegi, et üheksast saatkonna töötajast neli valdab nii eesti kui ka läti keelt ja veel kaks inimest saavad mõlemast aru.

"Eesti suhted Lätiga on väga olulised. Läti on meie lähim liitlane NATO-s ja üks olulisemaid kaubanduspartnereid. Investeerides meie esindusse Riias, investeerime ka selle suhte tugevdamisse. Olgu see siis julgeolekupoliitikas, ettevõtluses, kultuurivaldkonnas või turismis," ütles Eesti suursaadik Lätis Eerik Marmei.

Uus Eesti saatkond asub Riias väga sümboolses kohas. Vaid mõne minuti kaugusel asub Läti presidendiloss. Lähedal on ka Riia Toomkirik.

Uus saatkonnahoone maksis 7,6 miljonit eurot, millest pisut üle kahe miljoni moodustab taaste- ja vastupidavusrahastu raha. 4,6 miljonit eurot kaeti senise hoone müügist.

"See hoone on ehitatud saatkonna vajadustest tulenevalt, see on esinduslik ja turvaline. Saatkond loob väga head võimalused diplomaatidele töö tegemiseks, aga ka samamoodi kodanikele konsulaarabi saamiseks. See on ka nagu avatud linnaruumi osa. Esimesel korrusel on meil avalik osa, mis on linnatänavaga ühel pinnal, kuhu siis tavakodanikud, ka turistid, näiteks, saavad tulla tutvuma Eesti väljapanekutega," ütles Marmei.

Eesti on Riias saatkonnaks sobilikku maja soovinud terve sajandi, kuid senise Kooli tänava suure kortermaja asemel sobivama hoone leidmine on mitu korda ebaõnnestunud.