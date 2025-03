Mooste mõisakoolis oli tulekahju

Tulekahjus keegi kannatada ei saanud, kuid mõned aasta tagasi restaureeritud hoone sai olulisi tule- ja veekahjustusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Maja tänaseks ei ole kasutuskõlbulik. Me korraldame õppetöö ümber, kõik tunnid viiakse üle peamajja. Homme hakkame välja viima ka vajalikku varustust ja mööblit. Tule kustutamise käigus lasti majja ikka üsna palju vett ja see on kahjustanud ka esimest korrust ja võimalik, et ka keldriruume," rääkis Põlva kooli direktor Janke Riives.