Möödub 76 aastat märtsiküüditamisest

Tallinnas asetati pärjad kommunismiohvrite memoriaali juurde ning peeti kõnesid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tiia Niinemaa tuli mälestama oma vanaema, kes ei pidanud Siberis aastat vastu, vaid suri veebruaris ja on Siberisse ka maetud.

"On üks ilus lause. Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Ja meie elu on väga habras. Ja kui me neid ei mäleta, siis me matame väga palju maha. Mälestusi, neid peaks teadma, mitte ainult lapsed, vaid lapselapsed ja veel põlvkonnad. Siis tead, millest hoiduda ja mida hoida, mida hinnata ja mida armastada," ütles Niinemaa.

"Miks on vaja mäletada, on ilmselt see, et need lood elaksid edasi. Selleks, et sellised olukorrad, sellised sündmused Eestis ei saaks enam korduda," ütles Vabamu tegevjuht Ivo Lille.

"See on ka tegelikult üks Vabamu keskseid missioone praegu, et kuidas säilitada vabadust ja kuidas luua sellist ühiskonda ja sellist olukorda, kus sellised inimsusevastased kuriteod ei saaks enam korduda," lisas ta.

Pärnus meenutati märtsiküüditamist Riia maantee äärses Leinapargis, raudteejaama kunagises asukohas. Just seal aeti küüditatavad 1949. aastal loomavagunitesse ja saadeti Siberisse.

Pärnumaa represseeritute ühingu Memento liikmed süütasid 76 mälestusküünalt ning mälestuskivi jalamile asetati pärjad ja küünlad.