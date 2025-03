Lähipäevad on sajused

Ees on sajused ilmad, kuid juba nädalavahetus on taas selgema taevaga.

Kolmapäeva öösel on taevas pilves ning sajab vihma, kohati võib sekka ka lörtsi tulla. Mitmel pool tekib udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, öö hakul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 1 kuni 4 kraadi.

Ka kolmapäeva hommik on pilvine ning kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6, looderannikul põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on ikka 1 kuni 4 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ning vihmaga, sajuvõimalus väheneb alles õhtul. Ennelõunal on paiguti ka udu. Tuul pöördub pikkamööda põhjakaarde, puhudes kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 2 kuni 7 kraadi.

Neljapäeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning Loode-Eestis võib hooti vihma sadada. Reede esimene pool tuleb pilvisem ja vihmasem, pärastlõunal taevas selgineb ning sajud lakkavad. Sooja on töönädala lõpus keskmiselt 9 kraadi.

Nädalavahetusel on pilvisus pigem vähene, vaid saartel on pühapäeval pilvi enam. Laupäev tuleb sajuta, pühapäeval on Lääne-Eestis kohati vihma oodata. Sooja on laupäeval keskmiselt 14, pühapäeval 13 kraadi.