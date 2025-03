Oluline Ukrainas käivas sõjas kolmapäeval, 26. märtsil kell 5.55:

- Venemaa korraldas Krõvõi Rihile ulatusliku droonirünnaku;

- Vene väed pole Pokrovski rindelõigul uusi edusamme teinud;

Venemaa korraldas Krõvõi Rihile ulatusliku droonirünnaku

Ukraina võimud teatasid teisipäeva hilisõhtul, et Venemaa korraldas Krõvõi Rihile järjekordse ulatusliku droonirünnaku. Linnas toimus vähemalt 15 plahvatust.

Vene väed pole Pokrovski rindelõigul uusi edusamme teinud

Venemaa jätkab Donetskis Ukraina positsioonide ründamist, Vene väed proovivad endiselt edasi tungida ka Pokrovski suunas. Mõttekoda ISW teatas siiski oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed pole Pokrovski rindelõigul edusamme teinud.

Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed tungisid edasi Ševtšenko lähistel (Pokrovskist edelas). Vene allikas väitis, et Vene väed tõrjusid Ukraina väed Uspenivkast välja. Vene blogijad väitsid veel, et Ukraina väed saavutasid edu Solones (Pokrovskist edelas).

Ukraina relvajõudude operatiiv-strateegilise rühma Hortõtsja pressiesindaja ütles 24. märtsil, et Venemaa rünnakud on pärast lühikest pausi intensiivistunud. Pressiesindaja tõi siiski välja, et 2025. aasta veebruaris ründasid venelased Ukraina positsioone veelgi ägedamalt.

ISW vahendas veel, et viimastel päevadel pole ka Tšassiv Jari ja Toretski rindelõikudel suuri muutusi toimunud. Venemaa väed jätkavad pealetungioperatsiooni Kurskis ja liiguvad seal ka edasi. Seda kinnitavad ka 24. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.

Zelenski loodab Pariisi tippkohtumiselt selgust rahuvalveväe kohta

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et loodab eelseisvalt Pariisi tippkohtumiselt selgust, millised riigid on valmis osalema Ukrainas rahuvalvemissioonil.

"Meie ülesanne on saada tulemuseks arusaam, kes meil on ja kes on valmis panustama relvarahu jõustamisse," ütles Zelenski.