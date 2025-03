Eesti põllumeestel napib taimekaitsevahendeid, kuna Euroopa Liidus on suurel hulgal keelustatud kahjulikuks või ohtlikuks tunnistatud pestitsiidide.

Samas jõuab uusi ja lubatud taimekaitsevahendeid meie turule liiga vähe. Nii on juhtunud, et rapsisaak on juba mitmel aastal hävinud. Olev Kenk