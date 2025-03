Taani kehtestab 2026. aastast naistele ajateenistuskohustuse

Taani kehtestab alates 2026. aastast naistele kohustusliku ajateenistuse, et suurendada Venemaa kasvava ohu taustal relvajõude, kirjutab Bloomberg.

Taani kaitseminister Troels Lund Poulsen ütles teisipäeval Kopenhaagenis toimunud teabetunnis, et kohustuslik ajateenistus laiendatakse naistele plaanitust aasta varem. Praegu saavad naised sõjaväeteenistusse astuda vabatahtlikult, mehed määratakse teenistusse aga loosi teel.

Naised, kes saavad pärast selle aasta 1. juulit 18-aastaseks, kutsutakse nüüd 2026. aastal toimuvale relvajõudude päevale, kus hinnatakse nende sobivust teenistusse asuda.

Lisaks soolise kaasamise reformidele pikendab Taani ka ajateenistuse pikkust. Alates 2026. aasta augustist pikeneb ajateenistus Taanis praeguselt neljalt kuult 11 kuule.

Taani kaitseministeerium teatas ka, et kavatseb investeeringute meelitamiseks Taani raskebrigaadi kulutada 1,7 miljardit dollarit. Samuti teatas ministeerium kahe õhutankeri võimalikust ostmisest.

Taani kaitseluureteenistus hoiatas 9. veebruaril avaldatud värskes ohuhinnangus, et kui Venemaa suudab vabastada praegu Ukraina-vastases sõjas osalevad ressursid, kujutab see kahe aasta pärast "ühele või mitmele NATO riigile tegelikku ohtu, eriti kui Venemaa arvab, et USA ei saa või ei taha toetada NATO Euroopa riike".

Ka Rootsi kehtestas 2017. aastal ajateenistuse nii meestele kui naistele, viidates halvenevale julgeolekuolukorrale Euroopas. Veel 2010. aastal lõpetas Rootsi noormeeste kohustuslikus korras ajateenistusse kutsumise, sest vabatahtlike arv oli piisavalt suur.

Norra laiendas kohustusliku ajateenistuse naistele 2013. aastal.