Neljapäev on päikeseline, kuid tuul tugevneb

Neljapäeval on taevas enamasti selge, päeva teises pooles jõuavad Lääne-Eesti kohale pilved, kuid sadu neist ei tule. Tuul tugevneb.

Neljapäeva öö hakul võib Eesti kagunurgas veel veidi vihma tibutada, aga lääne poolt alates taevas selgineb. Mõnel pool tekib udu. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -4 kraadini, saarte rannikul on paar pügalat üle 0.

Hommik on laialdaselt selge ja sajuta. Tuul on sisemaal nõrk, saartel ja looderannikul puhub edelatuul 4 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1, rannikul kuni +3 kraadini.

Päev on ida pool selge, Lääne-Eestisse lisandub pilvi, aga neist sadu ei tule. Lääne poolt alates tugevneb edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, puhanguti 12, saartel kuni 16 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 11, tuulele avatud rannikul kuni 4 kraadi.

Reedel kattub taevas pilvedega, aga vihma tibab neist vaid üksikuis paigus. Öö on pisut üle 0 kraadi, päevasoe kerkib 10 kraadi piirile.

Laupäeva öö on selge taevaga ja 0 kraadi lähedane. Päev on päikeseline ja saabuvas soojas kerkib temperatuur kuni 15 kraadini.

Pühapäeva öö püsib sajuta ja on napis plussis. Päevaks lisandub Lääne-Eestisse pilvi, mis ka vihma toovad. Sooja ülempiir jääb 10 kraadi lähedale. Tallinna-Pärnu joonest ida pool püsib kirkalt kevadine ja mõni kraad soojem ilm.

Uue nädala algul saab sooja võidukäik selleks korraks läbi.