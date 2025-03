Oluline Ukrainas käivas sõjas neljapäeval, 27. märtsil kell 13.13:

- Lõuna-Korea: Põhja-Korea saatis Venemaale veel 3000 sõdurit;

- Zelenski: Putin valmistub pealetungiks Sumõ ja Harkivi oblastis;

- Harkivis sai Vene droonirünnakus vigastada üheksa inimest;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 208 kokkupõrget;

- Kiiev: Engelsi laskemoonalao plahvatuses hävis vähemalt 96 tiibraketti;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1670 sõdurit;

- Trumpi hinnangul võib Venemaa relvarahu küsimuses venitada.

Lõuna-Korea: Põhja-Korea saatis Venemaale veel 3000 sõdurit

Põhja-Korea saatis jaanuaris ja veebruaris Venemaale umbes 3000 täiendavat sõdurit, et kompenseerida lahingutes tekkinud kaotusi, teatas AP Lõuna-Korea staabiülematele viidates.

President Volodõmõr Zelenski ütles varem, et Venemaa eest võitlevad Põhja-Korea väed on kandnud umbes 4000 kaotust, millest kaks kolmandikku moodustavad hukkunud.

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov põhjendas suuri kaotusi Põhja-Korea sõdurite vähese lahingukogemuse ja n-ö inimlaine taktika kasutamisega.

Agentuuri andmetel on Pyongyang varustanud Moskvat ka lühimaa ballistiliste rakettide, 170 mm iseliikuvate haubitsate ja 240 mm raketiheitjatega.

Põhja-Koreast on saanud Venemaa jaoks oluline sõjaline partner, kes tarnib naftatoodete ja arenenud raketitehnoloogia eest suurtükimürske, rakette ja vägesid.

Möödunud sügisel lähetati Kurski oblastisse kuni 12 000 Põhja-Korea sõdurit, et aidata Vene vägedel tõrjuda 2024. aasta augustis alanud Ukraina sissetungi.

Ukraina väed vallutasid esialgu 1300 ruutkilomeetrit Venemaa territooriumi, enne kui Põhja-Korea üksustega tugevdatud Vene väed alustasid selle kuu alguses vastupealetungi, vallutades tagasi märkimisväärsed alad, sealhulgas Sudža linna.

Zelenski: Putin valmistub pealetungiks Sumõ ja Harkivi oblastis

Vene režiimi juht Vladimir Putin üritab aega võita ja valmistub uueks pealetungiks muu hulgas Sumõ ja Harkivi oblastis, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Samuti võin kinnitada, et Putin üritab võita aega ja valmistub kevadiseks pealetungiks. Näeme ettevalmistusi selleks tulevaseks operatsiooniks. Oleme oma liitlastega vahetanud luureandmeid. Peame vaatama olukorda avatud silmadega. Putin valmistab ette uut pealetungi, muu hulgas Sumõ ja Harkivi oblastis," ütles Zelenski usutluses Prantsuse ajalehele Le Figaro.

Ta märkis, et Putin soovis seda operatsiooni alustada juba kaheksa kuud tagasi, kuid Kurski operatsioon ei võimaldanud tal seda teha, seega vajab Putin praegu aega.

Sumõ ja Harkivi oblast, mis asuvad mõlemad Kirde-Ukrainas ja piirnevad Venemaaga. Oblastid on alates täiemahulise sissetungi algusest mänginud Ukraina kaitses võtmerolli.

Moskva alustas eelmise aasta mais pealetungi Harkivi oblastile. 8. juunil teatas Zelenski, et Venemaa on oma pealetungis läbi kukkunud.

Zelenski hoiatas juba 15. märtsil Venemaa vägede kogunemise eest Ukraina kirdepiiril.

"Me mõistame seda ja võtame vastumeetmed," kirjutas Zelenski Telegramis.

Harkivis sai Vene droonirünnakus vigastada üheksa inimest

Venemaa jätkab Harkivi ründamist ning kolmapäeva hilisõhtul linna pihta antud droonirünnakus sai vigastada üheksa inimest.

Venemaa ründas Harkivis asuvat tsiviiltaristut.

"Täna on meie Harkivit, Ukraina üht suurimat linna, tabanud enam kui tosin drooni," teatas Harkivi kuberner Oleh Sõniehubov

Vene väed korraldasid rünnaku ka Zolotšivile, kus sai kaheksa inimest vigastada, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa jätkab Harkivi pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/AFP/HANDOUT

Kiiev: Engelsi laskemoonalao plahvatuses hävis vähemalt 96 tiibraketti

Hiljuti tabas Ukraina rünnak Engelsi sõjaväelennuvälja lähedal asuvat laskemoonaladu, kus hoiti tiibrakette. Ukraina peastaap teatas neljapäeval, et 20. märtsil toimus edukas droonirünnak lennubaasi vastu. Satelliidipildid näitavad, et laskemoonaladu hävis täielikult. Peastaabi teatel hävis plahvatuses vähemalt 96 tiibraketti.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 208 kokkupõrget

Ukraina peastaabi teatel toimus ööpäevaga 208 sõjalist kokkupõrget Ukraina kaitsjate ja Vene okupatsioonivägede vahel. Kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal, kus toimus 87 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.

Trumpi hinnangul võib Venemaa relvarahu küsimuses venitada

Ühendriikide president Donald Trump ütles kolmapäeval, et usub Moskva soovi lõpetada sõda Ukraina vastu, kuid möönis samas, et Kreml võib sellega venitada.

"Ma ei tea. Ma arvan, et Venemaa tahab sellele sõjale lõpu teha, aga võib-olla nad mängivad ajaga. Ma olen seda ise aastaid teinud. Ma ei taha lepingut sõlmida, ma tahan mängu jääda, aga võib-olla ma ei taha seda üldse teha, sest ma pole kindel. Aga ei, ma arvan, et Venemaa tahaks, et see lõppeks. Ja ma arvan, et Ukraina tahaks samuti selle lõppu," rääkis Trump.

Ühendriikide välisminister Marco Rubio teatas varem, et USA vaatab läbi Venemaa taotlused relvarahu saavutamiseks, kuid hoiatas, et rahulepingu sõlmimine võib aega võtta.

"See ei saa olema lihtne. See võtab veidi aega, kuid vähemalt oleme sellel teel ja me räägime neist asjadest," ütles Rubio.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1670 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 908 890 (võrdlus eelmise päevaga +1670);

- tankid 10 438 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 21 701 (+16);

- suurtükisüsteemid 25 265 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1343 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1118 (+1);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 30 926 (+108);

- tiibraketid 3121 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 42 070 (+169);

- eritehnika 3788 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.