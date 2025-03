Gazas jätkusid Hamasi-vastased protestid

Meeleavaldused toimusid Gaza linnas asuvas Shujaiya piirkonnas ning inimesed skandeerisid taas islamirühmituse-vastaseid loosungeid.

Protestid algasid Gaza põhjaosas asuvas Beit Lathias juba teisipäeval ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hamas üritas toonaseid proteste ka maha suruda. Kohalike elanike teatel sai üks Hamasi võitleja peksa.

Analüütikute hinnangul näitavad protestid, et Hamasi haare Gaza üle nõrgeneb. Kairosse põgenenud politoloogiaprofessor Mkhaimar Abusada ütles, et Hamas on kaotanud mitmeid juhte ning rühmitus pole enam sellises seisus, mis ta oli 2019. aastal.

Iisrael üritab nüüd proteste enda huvides ära kasutada. Teisipäeval said gazalased Iisraeli võimudelt tekstisõnumi, milles teatati, et lahendus on Gaza elanike kätes. Kolmapäeval leidis Iisraeli kaitseminister, et gazalased peaksid järgima Beit Lathia elanike eeskuju.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Iisrael kavatseb nüüd laiendada ka oma maapealset operatsiooni Gazas.

Samal ajal läheb tsiviilelanike olukord üha hullemaks, kohaliku tervishoiuministeeriumi teatel on sõjas surma saanud üle 50 000 inimese. Sajad tuhanded inimesed on jäänud kodudest ilma, väga paljudel inimestel pole piisavalt toitu ja vett.