Eesti Pank annab mullusest 74-miljonilisest kasumist riigile 18,5 miljonit

Keskpanga nõukogu esimehe Urmas Varblase sõnul on Eesti Panga kasumlikkus taastunud ja see võimaldab jätkata tavaga, kus neljandik keskpanga eelmise aasta kasumist läheb riigieelarvesse.

Keskpanga nõukogu on pikaajalise otsusena võtnud suuna sellele, et keskpanga kapitalipuhvrid oleksid piisavad keskpanga ülesannete täitmiseks.

Eesti Pank soovib kasvatada oma kapitalipuhvreid nii, et need jõuaksid suhteliselt samale tasemele kui euroala keskpankade keskmine. 2024. aasta lõpu seisuga tähendab see vajadust tõsta kapitalipuhvrite taset 715 miljonilt eurolt ligikaudu 2,9 miljardile eurole.

Alates 1992. aastast on Eesti Pank eraldanud oma kasumist riigieelarvesse 192 miljonit eurot.