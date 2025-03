Lõuna-Sudaani ähvardab asepresidendi vahistamise järel kodusõda

BBC andmetel arreteeris relvastatud konvoi Lõuna-Sudaani esimese asepresidendi Riek Machari tema kodus Jubas kolmapäeva hilisõhtul. Koos asepresidendiga peeti kinni ka tema abikaasa Angelina Tenyga, kes on Lõuna-Sudaani siseminister.

"Riek Machari vahistamine viib rahulepingu kokkuvarisemiseni," ütles Sudaani Rahvavabastusliikumine Opositsioonis (SPLM-IO) asejuht Oyet Nathaniel Pierino.

Lõuna-Sudaani valitsus ei ole veel kommenteerinud Machari arreteerimist. See-eest on ÜRO juba nädalaid hoiatanud peatse kodusõja võimalikust taaspuhkemisest pärast nädalaid kestnud konflikti eskaleerumist asepresident Machari ja president Salva Kiir Mayardit vahel.

Kaks juhti sõlmisid 2018. aasta augustis rahulepingu, mis lõpetas ligi 400 000 inimese elu nõudnud kodusõja, kuid viimase seitsme aasta jooksul on nende suhted muutunud etniliste pingete ja vägivalla tõttu üha keerulisemaks.

Juba linnas on pinged endiselt kõrged ning Machari kodu ümbruses on rohkelt sõjaväelasi.

"Sõja tõenäosus on suur, kuid see tuleb surmavam ja vägivaldsem, kuna on vajadus kättemaksuks," ütles üks elanik uudisteagentuurile AFP.

SPLM-IO asejuht Pierino palus parteilastel ja avalikkusel pingelises olukorras jääda rahulikuks, kuna diplomaatilised pingutused olukorra lahendamiseks on töös.

USA kutsus neljapäeval, 27. märtsil Lõuna-Sudaani president Salva Kiiret vabastama oma rivaalist asepresidenti Riek Machari, öeldes, et riigijuhtidel on aeg näidata oma pühendumust rahule.

Aastatel 2013–2018 aset leidnud kodusõja lõpetanud rahulepingu kohaselt on Lõuna-Sudaanil viis asepresidenti. President Salva Kiir Mayarditi pikaaegne rivaal ja opositsiooniliider Machar töötab praegu esimese asepresidendina.