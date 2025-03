Egiptuse rannikul uppus Vene turiste vedanud allveelaev

Venemaa konsulaat Hurghadas teatas, et allveelaeval oli peale meeskonnaliikmete pardal 45 Vene turisti.

Esialgu edastas Vene konsulaat, et neli inimest suri, kuid ei täpsustatud, kas nad olid venelased. Hiljem teatas Hurghadas olev Vene ametnik Viktor Voropaev, et allveelaevaõnnetuses hukkus vähemalt viis venelast, sealhulgas kaks last.

BBC ajakirjanikud Egiptuses väidavad, et kuus inimest on kardetavasti hukkunud ning et üheksa said vigastada. Päästjad tõid välja 29 kannatanut.

Kairost 460 kilomeetrit lõunas asuv Hurghada on Egiptuse üks peamisi turismisihtpunkte. Selle peamised tõmbenumbrid on Punase mere korallrahud ja saared.

Pole teada, mis põhjustas allveelaeva uppumise.